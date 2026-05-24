Costa (A22), ‘manifestazione al Brennero sarà catastrofe totale’

‘Più del 10% di import e export nazionale passa da qui’. Per chi avesse l’assoluta necessità di attraversare il confine italo-austriaco in quella data, il consiglio ufficiale è di deviare l’itinerario e transitare attraverso il valico di Tarvisio

NordEst – La manifestazione al Brennero del prossimo 30 maggio sarà una catastrofe totale”, così Carlo Costa, direttore tecnico generale di Autostrada del Brennero, intervenendo nel panel ‘Perchè la sostenibilità è centrale’, al Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento. Costa ha poi ricordato il valore strategico dello snodo: “Per il valico del Brennero transita oltre il 10% dell’import e export nazionale”. Per il prossimo sabato 30 maggio si prevede una giornata di paralisi totale per il traffico diretto verso l’Austria e la raccomandazione tassativa della società Autobrennero, che gestisce l’A22, è di evitare i viaggi in autostrada a nord di Trento.

La manifestazione di protesta in Tirolo comporterà l’interdizione completa di ogni tipo di traffico veicolare dalle ore 11 alle ore 19, sia sull’autostrada austriaca A13 che sulla strada statele B182. Per i veicoli commerciali di peso superiore alle 7,5 tonnellate lo stop in territorio austriaco scatterà già dalle ore 7. Di conseguenza, d’intesa con la Prefettura, l’Autostrada del Brennero chiuderà il tratto tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato ai mezzi pesanti (sopra le 7,5 t) a partire dalle 7:00 del mattino. La Società di via Berlino consiglia caldamente agli automobilisti di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti a nord di Trento per l’intera giornata del 30 maggio.

Per chi avesse l’assoluta necessità di attraversare il confine italo-austriaco in quella data, il consiglio ufficiale è di deviare l’itinerario e transitare attraverso il valico del Tarvisio.

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