Corte dei conti, Durnwalder deve pagare 200mila euro

La sezione d’Appello della Corte dei conti ha condannato l’ex presidente della Provincia di Bolzano Luis Durnwalder al pagamento, in favore della Provincia stessa, di 200mila euro per danno d’immagine

Bolzano – La sezione d’appello ha in questo modo accolto, parzialmente, il ricorso che era stato presentato da Durnwalder contro la condanna, del luglio 2023 da parte della Corte dei conti di Bolzano, a pagare 270mila euro per il «danno d’immagine arrecato alla Provincia in conseguenza di illecito penale (condanna penale, passata in giudicato, per peculato)», facendo riferimento al processo relativo ad un indebito utilizzo del fondo riservato a sua disposizione. Durnwalder, in sede penale, era stato infatti condannato ad una pena di 2 anni e 6 mesi per peculato. Ora la sezione d’appello ha in parte ridotto la somma da pagare.