Cooperazione trentina divisa: verso l’assemblea senza un candidato del Consiglio

Sul rinnovo della presidenza, il CdA ha deciso di non avvalersi della facoltà statutaria di indicare un candidato. Le candidature potranno essere presentate entro il 20 aprile. L’assemblea elettiva rimane fissata al 12 giugno

Trento – Dopo il passo indietro, sollecitato da più parti, dell’uscente Roberto Simoni, la possibile candidatura di Maurizio Maffei (presidente della Cassa Rurale Vallagarina) non ha trovato il supporto trasversale. Ora c’è tempo fino al 20 aprile per le nuove candidature e poi parola all’assemblea del 12 giugno. Tra i possibili nomi – oltre a quello di Maffei – potrebbe esserci il presidente del SAIT Renato Dalpalù.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione Trentina della Cooperazione si è riunito in seduta ordinaria. Alla seduta erano presenti 13 consiglieri su 22. Il Consiglio ha deciso di non avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 32 dello Statuto, che consente al CdA di indicare formalmente un proprio candidato alla presidenza entro il 31 marzo. La norma non è stata applicata: nessun candidato è stato designato. Il percorso si apre quindi alla fase successiva: le candidature potranno essere presentate entro il 20 aprile, in forma scritta, con il sostegno di almeno 15 soci rappresentativi di almeno 4 settori su 5 e titolari complessivamente di almeno 40 voti assembleari. L’assemblea elettiva per il rinnovo di tutte le cariche rimane convocata per il 12 giugno.

“Sono rammaricato dal fatto che il Consiglio non sia riuscito a esprimere una propria candidatura — ha dichiarato Roberto Simoni, presidente della Federazione Trentina della Cooperazione. — Avevamo a disposizione tre mesi e gli strumenti statutari per farlo: abbiamo perso un’occasione di confronto programmatico che avrebbe arricchito il dibattito e dato alla base sociale elementi concreti per scegliere. Va riconosciuto il contributo di Maurizio Maffei: ha offerto la propria disponibilità in un momento non semplice, ha lavorato su linee programmatiche serie e si è esposto con senso di responsabilità. Nella cultura cooperativa il confronto aperto è un valore fondante: esporsi, discutere e misurare le proprie idee con quelle degli altri non è un rischio, è la condizione stessa della democrazia. Mi auguro che la prossima fase, inclusa quella assembleare, restituisca al movimento quella pienezza di dibattito che le prossime settimane richiederanno. Nel frattempo, continuerò a svolgere il mio ruolo di presidente e a partecipare alla valutazione di possibili candidature, con la stessa responsabilità di sempre, fino all’assemblea del 12 giugno”.

Il calendario del rinnovo del Consiglio della Federazione

Entro il 20 aprile : termine per la presentazione di candidature alla presidenza.

: termine per la presentazione di candidature alla presidenza. Maggio : i Comitati di settore individuano i candidati al Consiglio di Amministrazione per i 19 posti riservati

: i Comitati di settore individuano i candidati al Consiglio di Amministrazione per i 19 posti riservati 12 giugno: Assemblea elettiva per il rinnovo di tutte le cariche.

In breve

Trento, dopo l’intervento del Vescovo Tisi: “Migranti, la nostra salvezza e Cpr una tragedia”, polemiche da alcuni politici e solidarietà da altri. “Questi fratelli migranti sono la nostra salvezza, la nostra benedizione. Guai se non ci fossero”. Lo ha detto l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi durante l’omelia in occasione della veglia di preghiera per la 34ª Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. Tisi ha anche parlato dei Cpr (centri per i rimpatri): “Che tragedia! – ha detto – Questi fratelli ci stanno tenendo in piedi e noi li trattiamo con durezza, con negligenza, con freddezza”. Da qui l’appello finale: “Cari fratelli migranti, perdonateci”. Migranti e Cpr: duro attacco di Cia, Kaswalder e Guglielmi al vescovo Tisi. Per i consiglieri provinciali le parole di don Lauro sui migranti “nostra salvezza” sono emotive e semplicistiche. “Una cosa è predicare – scrivono – un’altra è governare. La Chiesa richiami pure i valori della persona – hanno scritto i tre consiglieri in una nota – ma non trasformi questioni complesse in rappresentazioni emotive che finiscono per colpevolizzare cittadini e istituzioni”. Immediata la solidarietà al Vescovo, tra gli altri, dal sindaco di Trento Franco Ianeselli e dalle Acli trentine.

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