Cooperazione trentina, al via gli incontri territoriali con la base sociale: le date

La Federazione Trentina della Cooperazione promuove una serie di incontri territoriali rivolti alla base sociale, in vista della prossima Assemblea elettiva

In campo il presidente di Sait Renato Dalpalù (a destra) e il presidente uscente Roberto Simoni (a sinistra)

Trento – Gli appuntamenti offriranno l’occasione di conoscere i candidati alla Presidenza e al Consiglio di amministrazione, favorendo il dialogo e il confronto con soci e socie del territorio. Per quanto riguarda la Presidenza, ricordiamo che, nei termini previsti dallo Statuto, hanno formalizzato la loro candidatura il presidente di Sait Renato Dalpalù e il presidente uscente Roberto Simoni. Gli incontri si svolgeranno dal 25 maggio al 5 giugno in diverse località del Trentino. Sarà possibile partecipare ad uno o più appuntamenti, anche al di fuori del proprio territorio di riferimento.

Calendario degli Incontri