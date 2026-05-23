Cooperazione trentina, al via gli incontri territoriali con la base sociale: le date
La Federazione Trentina della Cooperazione promuove una serie di incontri territoriali rivolti alla base sociale, in vista della prossima Assemblea elettiva
Trento – Gli appuntamenti offriranno l’occasione di conoscere i candidati alla Presidenza e al Consiglio di amministrazione, favorendo il dialogo e il confronto con soci e socie del territorio. Per quanto riguarda la Presidenza, ricordiamo che, nei termini previsti dallo Statuto, hanno formalizzato la loro candidatura il presidente di Sait Renato Dalpalù e il presidente uscente Roberto Simoni. Gli incontri si svolgeranno dal 25 maggio al 5 giugno in diverse località del Trentino. Sarà possibile partecipare ad uno o più appuntamenti, anche al di fuori del proprio territorio di riferimento.
Calendario degli Incontri
|Località
|Data
|Orario
|Sede e Indirizzo
|TRANSACQUA
|Lunedì 25 maggio
|17.30 – 19.00
|Sala riunioni Cassa rurale (Via Risorgimento, 5)
|TESERO
|Lunedì 25 maggio
|20.30 – 22.00
|Auditorium “Luigi Canal” Cassa Rurale Val di Fiemme (Piazza Cesare Battisti)
|BORGO VALSUGANA
|Mercoledì 27 maggio
|20.30 – 22.00
|Sala riunioni Cassa Rurale Valsugana e Tesino (Viale G. Froner, Roncegno)
|LAVIS
|Giovedì 28 maggio
|20.30 – 22.00
|Sala Convegni Cantina Sociale La-Vis e Valle di Cembra (Accesso da via Zippel, 2)
|TIONE
|Venerdì 29 maggio
|20.30 – 22.00
|Sala riunioni Centro Studi Judicaria (Viale Dante, 46)
|CLES
|Giovedì 4 giugno
|20.30 – 22.00
|Sala polifunzionale Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo (Centro direzionale – Via Marconi, 58)
|ROVERETO
|Venerdì 5 giugno
|17.30 – 19.00
|Palazzo Rosmini “Al Frassem”, Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto (Corso Antonio Rosmini, 13)
|BOLOGNANO
|Venerdì 5 giugno
|20.30 – 22.00
|Sala conferenze Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto (Viale Stazione, 3/B)