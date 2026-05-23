Cooperazione trentina, al via gli incontri territoriali con la base sociale: le date

La Federazione Trentina della Cooperazione promuove una serie di incontri territoriali rivolti alla base sociale, in vista della prossima Assemblea elettiva

In campo il presidente di Sait Renato Dalpalù (a destra) e il presidente uscente Roberto Simoni (a sinistra)

Trento – Gli appuntamenti offriranno l’occasione di conoscere i candidati alla Presidenza e al Consiglio di amministrazione, favorendo il dialogo e il confronto con soci e socie del territorio. Per quanto riguarda la Presidenza, ricordiamo che, nei termini previsti dallo Statuto, hanno formalizzato la loro candidatura il presidente di Sait Renato Dalpalù e il presidente uscente Roberto Simoni.  Gli incontri si svolgeranno dal 25 maggio al 5 giugno in diverse località del Trentino. Sarà possibile partecipare ad uno o più appuntamenti, anche al di fuori del proprio territorio di riferimento.

Calendario degli Incontri

LocalitàDataOrarioSede e Indirizzo
TRANSACQUALunedì 25 maggio17.30 – 19.00Sala riunioni Cassa rurale (Via Risorgimento, 5)
TESEROLunedì 25 maggio20.30 – 22.00Auditorium “Luigi Canal” Cassa Rurale Val di Fiemme (Piazza Cesare Battisti)
BORGO VALSUGANAMercoledì 27 maggio20.30 – 22.00Sala riunioni Cassa Rurale Valsugana e Tesino (Viale G. Froner, Roncegno)
LAVISGiovedì 28 maggio20.30 – 22.00Sala Convegni Cantina Sociale La-Vis e Valle di Cembra (Accesso da via Zippel, 2)
TIONEVenerdì 29 maggio20.30 – 22.00Sala riunioni Centro Studi Judicaria (Viale Dante, 46)
CLESGiovedì 4 giugno20.30 – 22.00Sala polifunzionale Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo (Centro direzionale – Via Marconi, 58)
ROVERETOVenerdì 5 giugno17.30 – 19.00Palazzo Rosmini “Al Frassem”, Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto (Corso Antonio Rosmini, 13)
BOLOGNANOVenerdì 5 giugno20.30 – 22.00Sala conferenze Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto (Viale Stazione, 3/B)
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