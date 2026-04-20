Cifre record nel bilancio 2025: aumentati produzione, fatturato, liquidato e superficie coltivata, più 12 ettari

Il valore della produzione per la prima volta sfiora i 95 milioni di Euro. Lo sprone a rafforzarsi ulteriormente nel commento del direttore generale Michele Plancher e la soddisfazione nelle parole del presidente Silvio Bertoldi. Il credito per lo sviluppo e l’innovazione concesso da Cassa Centrale Banca. Il prestigioso nazionale Credit Reputation Award alla Sant’Orsola anche nel 2025. Le novità varietali e il Simposio Internazionale

Trento – La qualità del prodotto, la elevata reputazione del brand Sant’Orsola, la confermata solidità aziendale ed il lavoro di squadra hanno spinto verso l’alto le cifre del bilancio dell’annata 2025, presentato ed approvato all’unanimità dai soci nel tardo pomeriggio di sabato 18 aprile nel corso dell’annuale assemblea ordinaria loro riservata. Risultato assai positivo con dati da record, ma per nulla scontato viste le difficoltà generate dagli eventi climatici in campagna. La stagione meteo 2025 in Trentino infatti è stata contraddistinta da precipitazioni e temperature superiori alla media storica ed i soci produttori del Sud Italia hanno subito un primo semestre assai siccitoso e molto caldo. La produzione dei soci è comunque risultata di buona qualità ed assai gradita dal mercato nazionale di riferimento.

La quantità di frutta prodotta è cresciuta del 7 per cento circa, passando dalle 5.631 tonnellate del 2024 alle 6.015 del 2025 principalmente in virtù di due fattori: l’aumento delle superfici coltivate, pari a circa 12 ettari, prevalentemente nelle regioni meridionali e l’effetto positivo delle tecniche agronomiche introdotte. Entrambi questi elementi sono sostenuti dal credito concesso dalle BCC del gruppo Cassa Centrale Banca ed agevolato dalla Cooperativa sulla base di una convenzione stipulata nel 2025 e rinnovata per l’anno in corso, finalizzata a rinforzare ulteriormente lo sviluppo aziendale. Le risorse ottenute a favore dei soci sono destinate all’ammodernamento degli impianti, all’innovazione tecnologica e al miglioramento dell’efficienza produttiva, con l’obiettivo di aumentare la competitività sul mercato. Anche l’annata agraria in corso è iniziata sotto i migliori auspici, ma ogni previsione deve scontare le prevedibili ricadute negative derivanti dalle vicende belliche internazionali.

Il bilancio 2025. “Il risultato economico del 2025 evidenzia un traguardo positivo soprattutto per quanto riguarda il liquidato ai soci. La gestione attenta e prudente ha consentito di preservare l’equilibrio finanziario della Cooperativa e permette di garantire un incremento della percentuale degli acconti mensili ai soci nell’anno in corso”. Il valore della produzione a fine anno 2025 è aumentato del 9,5 per cento attestandosi sui 94,44 mln di Euro rispetto agli 86,26 del 2024. Del 9,6 per cento è cresciuto il fatturato, incrementato dagli 82,6 mln di Euro del 2024 ai 90,5 della scorsa annata. Il consumatore ha riconosciuto la qualità dei frutti Sant’Orsola remunerandola meglio che in passato. L’incremento del fatturato e l’efficientamento dei costi hanno fatto da traino al valore del liquidato distribuito a soci che ha sfiorato la soglia record dei 36 mln di Euro rispetto agli oltre 32 dell’annata precedente, con un aumento pari all’8,6 per cento. L’utile scritto in bilancio per l’annata 2025 è di 547.000 Euro, di poco superiore ai 535.000 del 2024.

“Ci riteniamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2025 e nei primi mesi del 2026, però non possiamo limitarci a difendere ciò che abbiamo costruito, ma dobbiamo evolverci creando un modello di cooperativa maggiormente resiliente e pronto a mitigare gli effetti delle crisi geopolitiche che ci stanno accompagnando da anni. I riconoscimenti in ambito finanziario ricevuti per l’anno 2025, la convenzione con la Cassa Centrale Banca e le novità rappresentate dalle nuove varietà colturali sono esempi concreti che permetteranno di raggiungere tale obiettivo”. La reputazione del brand Sant’Orsola: ottenuto il Credit Reputation Award per il secondo anno consecutivo

Il credito concesso alla Cooperativa è sostenuto dalla credibilità e solidità finanziaria aziendale riconosciuta alla Sant’Orsola anche a livello nazionale. Per il secondo anno consecutivo infatti, anche nel 2025 ha ottenuto il Credit Reputation Award, premio prestigioso assegnato in via esclusiva alle aziende italiane che hanno saputo costruire un modello organizzativo virtuoso basato su affidabilità, trasparenza e capacità innovativa. L’importante riconoscimento viene concesso dalla società specializzata MF Centrale Risk dopo avere analizzato i dati della centrale rischi di Banca d’Italia secondo un metodo basato su un apposito algoritmo che garantisce l’imparzialità delle attribuzioni di merito.

L’innovazione. Nel 2025 la Sant’Orsola ha presentato in anteprima nuove varietà di piante di lampone a vivaisti e coltivatori di cinque Continenti approdati nel Villaggio dei Piccoli Frutti di Cirè a Pergine Valsugana. Sono il risultato di una specifica ricerca durata 12 anni nel Campo Sperimentale di Vigolo Vattaro, dove l’innovazione è di casa. Le nuove piante sono destinate a sostituire quelle attualmente in commercio, dal momento che sanno resistere bene agli attacchi dei parassiti, al mutamento climatico, alle sempre più alte temperature nei tunnel di coltivazione e sono capaci di altissime produzioni. Le nuove varietà si aggiungono alle 14 già prodotte e brevettate dalla Cooperativa, protette in Europa dall’organismo di controllo Upov e vendute nei Paesi maggiori coltivatori al mondo di lamponi.