Conto corrente svuotato in Trentino grazie anche allo ‘spoofing’

Recuperati dai carabinieri 28mila euro, denunciata una donna. Truffa anche a Bolzano

Trento/Bolzano – I carabinieri della stazione di Pergine Valsugana (Trento) hanno denunciato una donna residente in Campania, ritenuta la presunta responsabile di una truffa ai danni di una 60enne della zona. Le indagini sono state avviate nel mese di giugno, in seguito alla denuncia presentata dalla 60enne per una truffa messa in atto da un ‘finto’ poliziotto, attraverso la tecnica dello ‘spoofing’, metodo che consente ai truffatori di mascherare (attraverso la tecnologia Voip o con appositi programmi informatici) il reale numero di telefono utilizzato per contattare le vittime, facendo apparire sui loro dispositivi numeri ufficiali di utenze considerate attendibili.

In questo caso, l’autore, fingendosi un dipendente dell’istituto bancario della vittima, ha comunicato alla donna che sul proprio conto corrente erano in atto dei tentativi di pagamento fraudolenti di circa 1.600 euro, rassicurandola che a breve sarebbe stata chiamata dalla Questura di Trento per bloccare il pagamento. Il truffatore, per guadagnarsi la fiducia della vittima, l’ha contattata appunto attraverso la tecnica dello spoofing.

Il malvivente, a questo punto, fingendosi ispettore di polizia, ha ottenuto la fiducia della donna, invitata a recarsi velocemente presso la propria filiale bancaria per disporre un bonifico istantaneo per l’intero importo del proprio conto corrente, pari a 28.500 euro, a favore di un conto corrente di altro istituto bancario intestato a una persona fisica con la causale “trasferimento conto corrente”. Poco dopo, la donna, disperata, si è rivolta ai ‘veri’ carabinieri della stazione di Pergine Valsugana, i quali hanno chiesto all’istituto bancario di bloccare il bonifico, ma senza successo in quanto la tipologia “istantaneo” non è più revocabile. A questo punto, i militari di Pergine, tramite complessi accertamenti tecnici svolti nelle settimane successive, sono riusciti a rintracciare in brevissimo tempo la somma di denaro, prima ancora che potesse essere acquisita dal truffatore. La somma è stata prima posta sotto sequestro e poi restituita alla vittima. Ulteriori accertamenti sono in corso per individuare eventuali complici.

Truffa sui biglietti per il concerto di Vasco

Ha acquistato tre biglietti, versando 265 euro tramite bonifico, per il concerto di Vasco Rossi in programma il 28 giugno dell’anno prossimo a Udine, ma i preziosi ticket non gli sono mai arrivati. Per questo un cittadino di San Candido (Bolzano) si è rivolto ai carabinieri per denunciare la vicenda. In seguito ad un’accurata indagine, gli uomini dell’Arma hanno deferito in stato di libertà un uomo di 42 anni residente nella provincia di Torino. L’uomo è accusato di truffa. Nella nota diffusa, i carabinieri consigliano di “diffidare di inserzioni eccessivamente convenienti, di verificare l’affidabilità del venditore e di privilegiare piattaforme ufficiali o canali di pagamento sicuri”.

In breve

La Polizia di Stato ha arrestato a Trento, per spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino straniero con numerosi precedenti, soprattutto per spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno fermato l’uomo nella zona di Trento Nord, dove è stato trovato in possesso di 7 involucri di cocaina (per un peso complessivo di circa 6 grammi) e di 345 euro in contanti. L’uomo era già stato destinatario di un provvedimento di espulsione, cui aveva fatto seguito, nel marzo 2024, il rimpatrio nel proprio Paese d’origine.

Filmava i bambini nei bagni pubblici: arrestato un papà di 33 anni. L’uomo, ora in cella, aveva nascosto il cellulare con la videocamera accesa nell’area dei servizi e degli spogliatoi in occasione di una manifestazione sportiva giovanile. Gli organizzatori hanno chiamato la polizia. Nei 3 telefoni sequestrati all’indagato sono state trovate centinaia di immagini.