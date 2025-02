Contadino 73enne muore in Alto Adige

Albin Mellauner, 73 anni, è morto a Luson mentre lavorava con la legna nella sua fattoria. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 presso il maso Goarerhof nella frazione di Oberpetschied. Un tronco d’albero ha colpito l’uomo al petto e lo ha ferito mortalmente

Bolzano – Un contadino di 74 anni ha perso la vita durante lavori in un bosco a Luson, in Alto Adige. La disgrazia si è verificata verso le ore 13 nella piccola frazione Oberpetschied, a monte della località della valle Isarco. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca con il medico d’urgenza e i Carabinieri, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.. Un tronco d’albero ha colpito l’uomo al petto e lo ha ferito mortalmente. Il medico d’urgenza e la squadra della Croce Bianca non hanno potuto rianimare l’infortunato. Indagini sull’incidente a cura dei carabinieri di Luson. Il maso Goarerhof era stato colpito da un furioso incendio poco più di dieci anni fa, il 25 marzo 2014. Quando i vigili del fuoco di Luson arrivarono, la fattoria e il fienile erano già completamente avvolti dalle fiamme. L’agricoltore Albin Mellauner fu salvato in tempo.

Anche il bestiame si era miracolosamente salvato. I vigili del fuoco del posto avevano iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento, che sono durate fino alle prime ore del mattino. Grazie all’aiuto della popolazione locale e del Fondo di emergenza per gli agricoltori, l’agricoltore e la sua famiglia erano riusciti a riprendersi dalle conseguenze del devastante incendio.

In breve

Un falso allarme ha impegnato sabato scorso, sulle nevi di Merano 2000, una cinquantina di soccorritori. Che ora lanciano un appello: “Se avete provocato una valanga sciando fuori pista, e siete rimasti illesi, fate la cortesia di comunicarcelo, anche in forma anonima. Così la prossima volta eviteremo lavorare inutilmente”. Lo fa sapere il Soccorso Alpino di Merano, allertato per una persona travolta da una slavina nei pressi del Rifugio Merano. Un intervento di due ore che ha impegnato anche il Soccorso alpino di Lana, i cani di ricerca di Merano e Ultimo, Guardia di finanza, Carabinieri, i Vigili del fuoco di Avelengo e tre elicotteri. Per due ore le squadre hanno setacciato la neve senza esito. Poi le tracce di tre sciatori in entrata e in uscita hanno dimostrato che il gruppo era riuscito a cavarsela, pensando bene di sparire in fretta per evitare una denuncia. In questi casi si rischia una pena da 5 a 12 anni.