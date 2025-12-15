Tutte le preferenze espresse durante le elezioni

Il Consorzio comunica i risultati del voto in una nota. La proclamazione definitiva degli eletti avverrà quindi il giorno 19 dicembre

In aggiornamento

NordEst – È terminato lo spoglio delle schede per il rinnovo dell’Assemblea Consortile. I seggi sono stati aperti dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 14 dicembre 2025. Chiamati al voto 127.527 elettori, hanno risposto in 13.866 (pari al 10,9%) con la percentuale più alta (40,6%) che è stata registrata nella 3ª fascia di aventi diritto (7,5% nella 1ª fascia e 21,5% nella 2ª fascia). Un’affluenza maggiore rispetto a quella del 2024 e su altissimi livelli rispetto alla media che si registra usualmente nei Consorzi di bonifica. Gli elettori sono stati suddivisi in tre fasce di rappresentanza secondo la contribuenza:

– 1a fascia: 103.990 elettori con un contributo fino a 98,28 €/annui, a cui spettano 5 seggi;

– 2a fascia: 18.423 elettori con un contributo tra 98,28 e 412,68 €/annui, a cui spettano 8 seggi;

– 3a fascia: 5.114 elettori con un contributo superiore a 412,68 €/annui, a cui spettano 7 seggi.

Alla chiusura dei seggi sono risultate 13.480 le schede valide, 106 le bianche e 280 le nulle.

Al termine dello spoglio le liste hanno totalizzato le seguenti preferenze:

– LISTA 1 (Bonifica, territorio, ambiente): 1.124 preferenze (692 in fascia 1, 269 in fascia 2 e 163 in fascia 3);

– LISTA 2 (Coldiretti – la forza amica del Paese): 3.585 preferenze (1.828 in fascia 1, 1.148 in fascia 2 e 609 in fascia 3);

– LISTA 3 (Giustino Mezzalira – Acqua agricoltura ambiente): 3.671 preferenze (2.606 in fascia 1, 715 in fascia 2 e 350 in fascia 3);

– LISTA 4 (Acqua terra e vita): 3.690 preferenze (1.794 in fascia 1, 1.219 in fascia 2 e 677 in fascia 3);

– LISTA 5 (L’acqua è vita): 1.410 preferenze (708 in fascia 1, 478 in fascia 2 e 224 in fascia 3);

Alla luce della suddivisione delle preferenze, i consiglieri eletti sarebbero i seguenti:

PRIMA FASCIA

· Martino Cerantola (Lista 2): 847 preferenze

· Luisa Baldisseri (Lista 3): 446 preferenze

· Elena De Rossi (Lista 3): 402 preferenze

· Mirko Beria (Lista 4): 762 preferenze

· Renzo Bergamin (Lista 5): 243 preferenze

SECONDA FASCIA

· Enrico Rizzato (Lista 1): 45 preferenze

· Giovanni Tessarollo (Lista 2): 406 preferenze

· Marco Moro (Lista 2): 269 preferenze

· Franco Bordignon (Lista 3): 120 preferenze

· Gilberto Cecchetto (Lista 4): 351 preferenze

· Giuseppe Ferraro (Lista 4): 309 preferenze

· Antonio Bortignon (Lista 4): 266 preferenze

· Luigi Sonza (Lista 5): 305 preferenze

TERZA FASCIA

· Marco Corradin (Lista 1): 54 preferenze

· Luciano Baldisseri (Lista 2): 194 preferenze

· Marino Pagiusco (Lista 2): 216 preferenze

· Giustino Mezzalira (Lista 3): 242 preferenze

· Paolo Brotto (Lista 4): 444 preferenze

· Filippo Canil (Lista 4): 229 preferenze

· Enzo Sonza (Lista 5): 189 preferenze

Come indicato all’art. 32 del regolamento regionale “entro 5 giorni dallo svolgimento delle elezioni, il Consorzio procederà al controllo degli atti e dei documenti elettorali. Esaminerà le schede bianche, nulle e quelle corrispondenti a voti contestati, al fine di accertare che il seggio abbia correttamente applicato le disposizioni di legge e della presente disciplina elettorale”.