Molto atteso anche in Trentino l’esito della consultazione

Domenica 14 dicembre 2025 si terranno le votazioni per eleggere i venti membri dell’Assemblea del Consorzio di bonifica Brenta, organo dal quale verranno poi scelti Presidente, Vicepresidente e membri del Consiglio di Amministrazione. I 35 seggi saranno aperti dalle ore 8 alle ore 20

NordEst – Sono 127.530 gli aventi diritto al voto, tra persone fisiche, aziende agricole e imprese, suddivisi in tre fasce di rappresentanza in base alla quota di contribuzione. Ogni elettore dispone di un voto di lista e può esprimere fino a tre preferenze per i candidati della lista scelta. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido. Cinque le liste presentate per ciascuna fascia, per un totale di 192 candidati.

LISTE DEI CANDIDATI

ELENCO SEGGI

«Andare a votare è un atto di responsabilità e la massima espressione dell’amore verso il nostro territorio -dichiara il Commissario Straordinario, Luigi De Lucchi – sostenere il Consorzio significa riconoscere il valore di un’istituzione che, attraverso un’intensa attività organizzativa e operativa, garantisce un servizio irriguo essenziale. Un servizio che sostiene le nostre eccellenze agricole e permette di portare prodotti di qualità sulle tavole di milioni di persone. Invito tutti gli aventi diritto a partecipare attivamente a questo importante momento di democrazia consortile».

Il Consorzio di bonifica Brenta

E’ un ente pubblico che gestisce la distribuzione dell’acqua per irrigazione e si occupa della bonifica e della sicurezza idraulica in 53 Comuni delle province di Padova, Treviso e Vicenza. La superficie interessata, pari a 70.933 ettari, ospita una popolazione stimata di circa 250.000 abitanti. La rete gestita dal Consorzio comprende 863 km di tubazioni per l’irrigazione e circa 2.388 km di canali, garantendo la manutenzione di argini, pompe e dighe per proteggere il territorio da allagamenti e frane. Lo spoglio delle schede avverrà alla chiusura dei seggi domenica 14 dicembre. Tutte le informazioni sulle elezioni, le modalità di voto, l’elenco dei candidati e i seggi sono disponibili sul sito web: www.consorziobrenta.it.

