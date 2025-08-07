Provincia, Spinelli: “Pil provinciale a +0,8%, il Trentino prosegue il suo impegno per la crescita”

Auto, meccanica e moda soffrono come dappertutto, i nodi da sciogliere per l’economia trentina sono l’export che non decolla e le dimensioni ancora troppo piccole delle imprese. E’ la lettura in controluce che il direttore generale di Confindustria Roberto Busato fa della stima Ispat sulla crescita del Pil (+0,8% nel 2024)

Palazzo della Provincia Autonoma di Trento in piazza Dante

Trento – I dati “sono positivi nel complesso, il risultato migliore rispetto al Nord-Est è sicuramene un buon segno” e “guardiamo con attenzione il dato sull’industria che vede il Trentino leggermente sotto il livello nazionale in termini di valore aggiunto” commenta Busato. “Essendo l’industria il principale motore dell’economia – analizza – servirà innanzitutto una strategia comune europea per incentivare l’export ma anche un’attenzione a livello locale per sviluppare gli investimenti”.

“Anche le dimensioni di impresa hanno influito in questo rallentamento, con le microimprese che hanno sofferto di piu. Un motivo ulteriore per lavorare sul far crescere le nostre imprese e sostenere gli investimenti mirati ad evolversi e innovare'” aggiunge Busato. In merito agli investimenti del settore industriale “l’incertezza – precisa – non ha facilitato la propensione delle imprese ad investire, sia per le turbolenze dei mercati, sia per i ritardi nella partenza degli incentivi legati al Piano Transizione 5.0”. “A soffrire maggiormente sono stati i settori dell’automotive, dovuto alla crisi del comparto in Germania, della meccanica e della moda, in linea in questo caso con la tendenza nazionale. Per questi settori si evidenzia soprattutto un mancato traino dell’export, dovuto principalmente alla situazione geopolitica che non incentiva le imprese ad andare sui mercati esteri e soprattutto ad investire sul futuro” ha sottolineato Busato.