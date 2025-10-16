Confesercenti, serve un Trentino capace di offrire casa e lavoro

Fugatti in assemblea: “Nelle prossime settimane contiamo di concludere l’accordo con il Ministero dell’Interno per la realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Trento”

Trento – Serve un Trentino “attrattivo nel suo insieme: capace di offrire lavoro, casa, servizi, sanità e opportunità per le giovani famiglie. Italiane o straniere non deve fare differenza: ciò che conta è il rispetto delle regole e dei nostri valori comuni. E su questo non ci possono essere esitazioni. Perché accoglienza e legalità devono camminare insieme. Solo così potremo fermare l’abbandono imprenditoriale e ridare fiducia a chi resiste, anche tra mille difficoltà”. È una delle tre priorità della relazione che il presidente di Confesercenti del Trentino, Mauro Paissan, ha letto agli associati nel corso dell’assemblea annuale a Trento. Le altre due sono una crescita sostenibile del terziario e “fare in modo che l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale entrino davvero nelle nostre imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Non come una moda, ma come strumenti che semplificano il lavoro e migliorano la qualità e l’efficienza dei servizi”.

Paissan ha ricordato che “ogni anno, migliaia di giovani lasciano il Trentino Alto Adige e l’Italia: i nostri paesi e le città. Un’emorragia di energie e competenze che, insieme all’invecchiamento e al calo demografico, rischia di indebolire l’equilibrio del nostro sistema economico e sociale. La sfida, oggi, non è più capire se cambiare, ma come cambiare rotta — insieme, e senza perdere altro tempo”.

All’assemblea hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che ha ricordato gli interventi a sostegno del commercio e dei territori a rischio spopolamento. Sul Cpr a Trento, Fugatti: “Nelle prossime settimane contiamo di chiudere l’accordo”. Il presidente l’ha annunciato all’assemblea di Confesercenti.

Fugatti: “A Trento un nuovo CPR, l’autonomia deve saper affrontare anche le sfide più difficili”

Infine l’assessore Roberto Failoni ha sottolineato l’urgenza di affrontare ricambio generazionale, accesso al credito e difficoltà di reperire personale qualificato. Il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli ha rimarcato la centralità dell’innovazione e delle competenze per lo sviluppo territoriale.

