Confesercenti, in 6 anni in Veneto persi 17.792 autonomi nel commercio e turismo

Il calo percentuale è del 18%, terza regione peggiore in numeri assoluti

NordEst – Il Veneto è la terza regione in Italia con il calo maggiore dei lavoratori indipendenti e autonomi nel commercio e nel turismo negli ultimi sei anni. Il dato emerge da una ricerca della Confesercenti sui dati camerali, secondo la quale nel periodo in Italia si sono persi 177mila indipendenti con una riduzione del 14,1% mentre i dipendenti sono cresciuti di 528mila unità con una crescita del 18%. La riduzione nel Veneto in termini assoluti dal 2019 al 2025 è di 17.792 lavoratori (da 98.763 a 80.971), dietro a Lombardia e Lazio, per una flessione percentuale del 18%. Per Confesercenti il lavoro autonomo si sta riducendo per “l’effetto combinato di più fattori: pressione fiscale e amministrativa, costi energetici, esplosi dopo la pandemia, locazioni commerciali, difficoltà di accesso al credito, squilibri competitivi con grandi operatori e piattaforme digitali. Una somma di vincoli che rende sempre più difficile avviare, mantenere o trasferire un’attività”.