‘Export Veneto in flessione dello 0,9%, male Usa e Gb’

Flessione in doppia cifra anche sulla Cina, tiene l’Europa

NordEst – Nel 2025 l’export del Veneto è calato dello 0,9%, fermandosi a quota 77,3 miliardi. Lo rileva Confartigianato, citando i dati pubblicati stamattina dall’Istat. La flessione è meno marcata rispetto a quella del 2024, ma in controtendenza col dato delle esportazioni nazionali aumentate del 3,3%. Il Veneto mantiene il terzo posto per export in Italia (12,6% del totale nazionale), ma cede terreno rispetto a Lombardia (+1,8%) ed Emilia-Romagna (+0,7%) mentre il Friuli Venezia Giulia segna un +17,8%, trainato dalla cantieristica navale.

Il calo dell’export veneto è concentrato verso i Paesi extra Ue (-4%), mentre con l’Europa gli scambi tengono (+1,4%). In ripresa la Germania (+0,5%), che con 10 miliardi è il primo mercato seguito dalla Francia (+1,4%). Addirittura del 6% l’aumento dell’export verso la Spagna. Gli Usa registrano una pesante battuta d’arresto (-6,5%), che sale fino al 15,9% per il Regno Unito e all’11,5% per la Cina. Sul fronte manifatturiero pesano le flessioni di articoli in pelle, accessori e calzature (-6,9%), mobili e arredo (-4,5%) e metallurgia (-3,7%). Bene macchinari (+1,5%) e alimentare (+7,9%).

“Le imprese artigiane devono rafforzare sempre di più una vera cultura del mercato globale: nessun mercato è acquisito per sempre e ciò che oggi cresce domani può rallentare – dichiara Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto -. Resta però centrale il tema dell’energia: per molte lavorazioni artigiane il gas non è solo un costo, ma un fattore strutturale del processo produttivo, e senza una strategia sul prezzo dell’energia il rischio è di indebolire intere filiere manifatturiere del Veneto”.

La cantieristica spinge il Friuli Venezia Giulia

Nel 2025 il valore delle vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia supera i 20 miliardi, 3 in più rispetto al 2024 (+17,8%). Tra le regioni solo la Toscana ha registrato un incremento più consistente (+21,3%). A livello nazionale la variazione segna in media il +3,3%, nel Nordest il +2%. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat. Il risultato positivo, secondo il report, è stato determinato dall’andamento della cantieristica navale.

Nel 2024 le vendite di navi e imbarcazioni avevano totalizzato un valore di poco superiore a 1 miliardo, mentre nel 2025 hanno superato 3,7 miliardi (+244%). Anche al netto di questo comparto la variazione dell’export si manterrebbe positiva: +2,7%. Tra i settori, crescono le esportazioni di meccanica strumentale (+5,7%), mobili (+5,2%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7,7%) e apparecchi elettrici (+10,2%). In flessione la metallurgia (-2,1%); crollano computer, apparecchi elettronici e ottici (-38,2%). A livello territoriale l’incremento registrato nella cantieristica è attribuito alla provincia di Trieste (+91,5%). Udine e Gorizia registrano un valore delle esportazioni invariato, Pordenone ottiene un +6,4%.

In merito alle destinazioni dell’export, l’indagine osserva una crescita sostenuta dei flussi destinati a Germania (+52,5%), Stati Uniti (+45,1%) e Indonesia (+2.635%), grazie alla cantieristica navale. In calo le esportazioni verso la Polonia (-9,6%). Per quanto concerne gli Usa, registrano una flessione nel 2025 i macchinari e le apparecchiature (-6,7%), i mobili (-14,5%) e le bevande (-4,8%); nonostante le tariffe applicate, i prodotti alimentari presentano invece una variazione positiva (+3,9%). L’Ires sottolinea che “il valore dell’export del Fvg nel 2024 è stato nettamente ridimensionato dall’Istat rispetto a quanto comunicato in precedenza (da 19 a 17,2 miliardi)” e che l’export di navi e imbarcazioni verso l’Indonesia nel 2025 (pari a 365 milioni) “dovrebbe essere stato attribuito erroneamente dall’Istat alla provincia di Trieste e quindi sarà probabilmente oggetto di una futura revisione”.