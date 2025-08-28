Tutti i premiati alla 43^ edizione del concorso internazionale

In mostra talento e passione in questi giorni di fine estate

Gianluigi Zeni con la sua opera ad Asiago. In copertina l’opera nel dettaglio

NordEst – Arrivato quest’anno alla 43^ edizione, il Concorso Internazionale di Sculture in legno “Città di Asiago”, ha visto protagonisti 16 artisti, che hanno interpretato il tema: “Le tradizioni del nostro territorio” attraverso l’arte, l’identità e la memoria della cultura locale. L’iniziativa si è conferma un importante momento di valorizzazione dell’arte e delle tradizioni locali. Di seguito i vincitori delle diverse categorie:

Premio della Giuria Tecnica, vincitore: Giar Lunghi, opera: La Vacca Burlina. La Giuria Tecnica ha premiato l’opera per “la capacità dell’artista di interpretare con grande sensibilità e coerenza il tema del concorso. La scelta di rappresentare la vacca Burlina, razza autoctona simbolo dell’identità rurale locale, ha dimostrato una profonda conoscenza del patrimonio culturale e naturale del nostro territorio, oltre a un forte legame con le radici e la memoria collettiva. La lavorazione del legno si distingue per la straordinaria cura del dettaglio e la padronanza della tecnica scultorea, trasformando le venature del materiale in elementi espressivi. Un perfetto esempio di artigianato che diventa arte, mantenendo vivo il dialogo tra tradizione e contemporaneità”. Premio della Giuria Popolare “Joe Dalle Ave”, vincitore: Manuel Rossi, opera: Torneremo presto a ruggire. 90 anni di storia Premio della Stampa, vincitore il primierotto, Gianluigi Zeni con l’opera: Custodi ancestrali di bucolici regni, che conquista ancora una volta un importante riconoscimento.

Altri premi speciali

Premio della Giuria dei Bambini

Vincitore: Beppino Lorenzet

Opera: Chi ha preso il mio dentino

Premio “Birra Cimbra”

Vincitore: Marco Pangrazio

Opera: Aria buona, sport e relax – Asiago 1001

Le immagini delle altre opere

Rossi Manuel – Torneremo presto a ruggire 90 anni di storia

Pangrazio Marco – Aria buona, sport e relax Asiago 1001

Lunghi Giar – La vacca Burlina