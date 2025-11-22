Torna l’evento di Santa Cecilia nel Vanoi

L’appuntamento per festeggiare Santa Cecilia, patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti, si terrà quest’anno grazie alla collaborazione con la parrocchia di Canal San Bovo

Primiero/Vanoi (Trento) – La celebrazione della messa sarà animata dai cori e dai musicisti della valle del Vanoi, in un clima di partecipazione e gratitudine per il dono della musica. Il coro parrocchiale, diretto da Leandro Pasqualetto, canterà le parti della messa.

Non mancheranno gli interventi del coro Vanoi diretto da Paolo Scalet, l’Ensemble clarinetti della Scuola musicale di Primiero (direttore Ivan Villanova) e il Corpo musicale folcloristico di Primiero (direttore Fabio Turra). Alle fine della messa, i gruppi eseguiranno dei brani tratti dai loro repertori.