Nel 2025 aggiudicati oltre 18 milioni di euro di lavori pubblici

A questi si aggiungono oltre 36 milioni per soli servizi e forniture “sopra soglia”

Trento – È di 18 milioni 284 mila e 126 euro l’importo complessivo destinato nel corso del 2025 dal Comune di Trento ai lavori pubblici. I dati fotografano solo le procedure aggiudicate nell’anno solare 2025, ciò significa che non sono tenute in conto né quelle aggiudicate nel 2024 (o prima), i cui contratti sono stati svolti in tutto o in parte nel 2025, né le procedure in istruttoria o indette nel 2025, ma non ancora aggiudicate entro il 31 dicembre.

«Quando parliamo di lavori pubblici, pensiamo soprattutto al momento del taglio del nastro – ha affermato l’assessora ai Lavori pubblici Gianna Frizzera – oggi invece l’attenzione va a tutto il lavoro che rende possibile ogni piccola o grande inaugurazione, un impegno quotidiano portato avanti dal servizio Appalti e partenariati e da tutti i servizi tecnici dell’Amministrazione».

Le procedure di gara con un importo superiore alla soglia di affido diretto sono 48 con una cifra complessiva posta a base di gara di 15 milioni 597 mila e 703 euro e un importo totale di aggiudicazione di 14 milioni 113 mila e 131 euro. Per tali procedure, 262 sono state le imprese invitate e 138 quelle offerenti. L’importo totale di aggiudicazione per le procedure sotto la soglia di affido diretto bandite direttamente dai servizi tecnici è invece di 4 milioni 170 mila e 995 euro. Di questi, più di 1,7 milioni sono stati gestiti dal servizio Gestione strade e fabbricati, oltre 1,3 milioni dal servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche e circa 10 mila euro dall’ufficio Parchi e giardini. E ancora, circa 700 mila euro sono stati destinati alla mobilità e rigenerazione urbana, 300 mila euro all’edilizia pubblica e più di 82 mila euro agli interventi edilizi per gli immobili oggetto di tutela.

La mappa dei lavori pubblici. Delle 48 gare aggiudicate nel 2025, 14 riguardano i lavori stradali. Analizzando le cifre di aggiudicazione, emerge come le tipologie di interventi più frequenti riguardino rispettivamente gli impianti termici e di condizionamento (circa 4 milioni), i lavori stradali (3 milioni) e gli edifici civili e industriali (2 milioni). Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, delle 48 gare aggiudicate sono 16 quelle di interesse generale. I lavori riguardano vari interventi stradali, come il rifacimento dei banchettoni, le asfaltature, varie pavimentazioni, i marciapiedi e l’eliminazione di barriere architettoniche e sensoriali, ma anche segnaletica e manutenzione straordinaria generale. E ancora, un intervento ha previsto il rifacimento dei collettori di acque bianche e nere in località Belvedere e Moià e vari interventi sono stati effettuati sugli edifici, per opere riguardanti gli impianti elettrici, idraulici, il fotovoltaico e le tinteggiature su varie tipologie di edifici.

Gli interventi riguardano invece quasi tutte le circoscrizioni, con una presenza significativa a San Giuseppe Santa Chiara e Centro storico Piedicastello. Nell’Argentario è stato aggiudicato un intervento alla scuola secondaria, a Villazzano il marciapiede in via Asiago-via Torricelle, a Meano è stato messo in sicurezza via del Rio Papa, mentre in Oltrefersina sono proseguiti i lavori di completamento e le sistemazioni esterne del Centro sportivo Manazzon. Per il Bondone sono stati aggiudicati due interventi relativi alla chiesetta di Vaneze e alla realizzazione di orti comunali a Cadine. A Gardolo gli interventi hanno interessato gli orti comunali, la manutenzione di un appartamento in via Paludi e il ripristino della Roggia di Melta. Aggiudicati invece per la Circoscrizione Centro storico-Piedicastello la sistemazione del verde in via Guetti (Campotrentino), la riqualificazione dei marciapiedi e dell’attraversamento di via dei Ventuno, la riqualificazione di Largo Pigarelli, oltre al rifacimento dei collettori di acque bianche e nere in via Cervara, al restauro della sede del Punto d’incontro e a due interventi per il nido “Orsetto Pandi” (Cristo Re).

Diversi gli interventi che coinvolgono San Giuseppe-Santa Chiara, dove sono stati aggiudicati alcuni interventi dedicati all’ex mensa (lavori di approntamento e prevenzione incendi e allestimento di arredi e corpi illuminanti), la riqualificazione degli spazi aperti e del tessuto connettivo del comparto Santa Chiara, la riqualificazione nell’ambito del Pnrr del teatro Cuminetti e dell’Auditorium Santa Chiara, l’efficientamento energetico e i pannelli fotovoltaici del compendio Santa Chiara, oltre ad altri interventi relativi alla riorganizzazione e agli allestimenti del Polo innovazione, cultura e impresa e all’efficientamento energetico dell’edificio ex facoltà di Lettere.

Non solo, in aggiunta agli interventi in tale compendio sono stati aggiudicati anche il rifacimento della fognatura bianca e nera tra via Taramelli e via Maestri e l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica nella zona sportiva in località Ghiaie. A Mattarello l’aggiudicazione dei lavori 2025 ha riguardato un intervento nella strada della Lavandara in Valsorda, la riqualificazione dell’area Parco Cembran, un intervento nella scuola secondaria di primo grado Fogazzaro e una manutenzione straordinaria degli appartamenti in piazza Perini.

Servizi e forniture. Premesso che le procedure di affidamento di servizi e forniture sotto soglia europea sono molto numerose e diversificate in base alle competenze delle singole strutture comunali, si segnalano qui gli importi delle sole procedure aggiudicate per servizi e forniture sopra la soglia comunitaria nel corso del 2025, pari a 36 milioni 544 mila e 707 euro. Spiccano i 9 nidi d’infanzia aggiudicati per un importo pari a quasi 32 milioni di euro, oltre ai 4 milioni circa dedicati alle procedure per la manutenzione degli edifici e gli oltre 500 mila euro per le forniture di addobbi funebri.

Le principali opere

In breve

Polizia locale, a Tione la quindicesima Giornata

Corso-concorso pubblico per dirigenti scolastici: approvato il bando

Bando PNRR per l’agricoltura di precisione, termini prorogati al 27 marzo 2026

Nuovi videoingranditori nelle biblioteche trentine

La Val di Fassa presidio delle Mascherate Dolomitiche

Digitale facile: due nuovi sportelli in Vallagarina