Coldiretti Trento in assemblea, ‘difendere il made in Italy’

Al Centro Congressi Interbrennero ripercorso dal presidente Barbacovi un intenso 2024 e fissati tanti obiettivi in agenda per difendere l’agricoltura in Italia e in Europa. Un passaggio fondamentale ha riguardato le importanti mobilitazioni avute luogo nel 2024 che hanno portato migliaia di agricoltori a Bruxelles, a Trento davanti al Palazzo della Regione e al Brennero, e hanno dato il via alla raccolta di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini ed il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’UE

Trento – Dalle battaglie contro il cibo artificiale partite lo scorso anno dal Brennero allo “stop” alla burocrazia e all’aumento dei costi che danneggiano gli agricoltori italiani, passando per il tema dei grandi carnivori e la difesa della zootecnia, senza dimenticare il grande evento che ha celebrato gli 80 anni di Coldiretti. Temi emersi all’assemblea di Coldiretti. La relazione del presidente Gianluca Barbacovi ha anticipato la votazione del bilancio, approvato all’unanimità.

Tra gli interventi quello del direttore Enzo Bottos, di Herbert Dorfmann, componente della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e di Paolo De Castro, già parlamentare europeo e presidente di Nomisma. Sono state ricordate le importanti mobilitazioni che nel 2024 hanno portato migliaia di agricoltori a Bruxelles, a Trento davanti al Palazzo della Regione e al Brennero e hanno dato il via alla raccolta firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini ed il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue.

“Sulla carne sintetica la maggioranza dei paesi europei ha espresso un chiaro no, mentre la scienza va avanti. Tutti gli ‘argomenti’ sostenuti dai favorevoli alla nuova dieta alimentare ‘creata’ in laboratorio sono stati platealmente sconfitti. Da soli abbiamo raccolto le firme in tutta Italia in oltre duemila Comuni, coinvolgendo tutte le regioni, e abbiamo convinto i parlamentari di tutti i partiti. Uno schieramento ampio di oppositori di cui il Governo non poteva certo non tenere conto.

E così la legge è arrivata al traguardo. E ora la Commissione Ue deve prendere atto della bocciatura da parte della maggior parte dei Paesi di latte, carne e pesce realizzati nei bioreattori”, ha ricordato Barbacovi. Nuove battaglie sulla “nuova Pac, i Regolamenti emissioni e fitofarmaci, la battaglia per l’obbligo di origine in etichetta degli alimenti”, ma anche la richiesta di “una decisa svolta rispetto a un approccio ideologico che ha causato gravi danni a tutto il mondo agricolo”.