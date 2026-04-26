In campo per modifica codice doganale, rincari e guerra

Molti agricoltori mobilitati da Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e da tutta Italia, per la battaglia a difesa di aziende e consumatori per la difesa del Made in Italy

NordEst – “Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori”. È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 7.30 (fino alle 17), per una grande manifestazione nazionale con 10 mila soci provenienti da tutta Italia insieme al presidente Ettore Prandini e al segretario generale Vincenzo Gesmundo.

Dal Trentino Alto Adige attesi oltre 1000 agricoltori, guidati dal presidente regionale Gianluca Barbacovi con il direttore Enzo Bottos e il presidente di Coldiretti Bolzano Luca Rossi. “Il settore agricolo -ricorda il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi– già duramente colpito dalla guerra in Medio Oriente e dalle tensioni nello stretto di Hormuz, sta affrontando una nuova impennata dei costi di produzione legati a energia, carburanti e fertilizzanti. Una situazione che, unita all’ingresso di prodotti dall’estero presentati come italiani senza esserlo, rischia di mettere in crisi la produzione nazionale di cibo sano e di qualità, favorendo al contempo la diffusione di alimenti ultra-formulati”. La manifestazione si terrà nel luogo simbolo dell’ingresso delle merci straniere nel nostro Paese, a difesa del reddito degli agricoltori e del diritto dei cittadini a un cibo sicuro e senza inganni.

“L’obiettivo -aggiunge Barbacovi- è garantire piena trasparenza in etichetta sull’origine degli alimenti e chiedere la modifica della norma del codice doganale che, attraverso il principio dell’ultima trasformazione sostanziale, consente di far diventare italiano un prodotto che italiano non è”. La mobilitazione, sostenuta dalla campagna #nofakeinitaly sui canali social ufficiali di Coldiretti, sarà anche l’occasione per rilanciare un risultato storico: l’approvazione della legge sui reati agroalimentari, ispirata alla cosiddetta “Legge Caselli”, ottenuta dopo oltre dieci anni di impegno e fondamentale per rafforzare la lotta alle agromafie.