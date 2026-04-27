La preoccupazione del mondo agricolo, Prandini: i costi sono esplosi

Fugatti e Zanotelli al Brennero: il valore della zootecnia e dell’agricoltura. “Noi siamo un territorio di montagna e lavorare in montagna per un agricoltore è diverso rispetto a lavorare in pianura. I costi sono maggiori. Serve un’azione importante in questa fase delicata a sostegno della redditività degli agricoltori”: questo il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che ha partecipato alla manifestazione organizzata da Coldiretti al Brennero sul tema dei rincari e della difesa del Made in Italy

NordEst – “Siamo qui oggi in diecimila per chiedere trasparenza sulle filiere agroalimentari, cancellando tutto ciò che riguarda il codice doganale, l’ultima fase di trasformazione, una norma europea che permette di poter trasformare e poi di vendere per italiano sui mercati internazionali ciò che italiano non è. Ciò diventa una sottrazione in termini di valore ai nostri agricoltori, 20 miliardi che potrebbero entrare direttamente nelle tasche dei nostri agricoltori in questo momento particolarmente difficile, anche legato agli scontri bellici”. Lo ha detto il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, in occasione della maxi-manifestazione al Brennero. Non è prevista la presenza del ministro Francesco Lollobrigida. Presenti migliaia di agricoltori provenienti da tutta Italia per protestare contro i rincari e per chiedere misure più incisive per la tutela del prodotto Made in Italy. “I costi economici all’interno delle nostre imprese sono esplosi: più 200 euro ad ettaro rispetto a quello che avevamo in termini di costo lo scorso anno, ma soprattutto dei fertilizzanti che sono aumentati del 100% e il gasolio agricolo +70%. Anche i costi energetici aumentati in modo significativo ci stanno mettendo in grande difficoltà”, ha concluso il presidente Prandini.

Fugatti al Brennero, serve un’azione importante per gli agricoltori

“Il Brennero per noi è un luogo simbolo, per anni abbiamo chiesto un’etichettatura seria e su diversi prodotti l’abbiamo anche ottenuta, chiediamo ora di cambiare il codice doganale e quindi una maggiore trasparenza verso il consumatore”, così il presidente di Coldiretti Trentino-Alto Adige, Gianluca Barbacovi. Presente al Brennero anche il governatore trentino Maurizio Fugatti: “Noi siamo un territorio di montagna, il tema della zootecnia è fondamentale e i costi per i nostri agricoltori sono maggiori, ecco che quindi serve un’azione importante in questa fase delicata”, ha concluso Fugatti. “Il settore agricolo per il nostro territorio è fondamentale dal punto di vista della difesa idrogeologica, del paesaggio, delle produzioni. Non c’è cibo senza agricoltura, non c’è vino, non ci sono i prodotti che tutti i giorni degustiamo sulle nostre tavole”, ha detto l’assessore all’agricoltura della Provincia di Trento, Giulia Zanotelli.

“Italianizzare prodotti esteri”

In occasione della mobilitazione al Brennero, Coldiretti ha allestito anche un tavolo simbolico per denunciare gli effetti distorsivi della normativa sull’ultima trasformazione sostanziale, che consente di “italianizzare” prodotti esteri con semplici lavorazioni. Un’iniziativa concreta per mostrare ai cittadini consumatori come, dietro etichette apparentemente nazionali, si nascondano in realtà materie prime provenienti dall’estero.

I prodotti simbolo

Dalle cosce di prosciutto alle cagliate per fare la mozzarella, ogni giorno passano dal Brennero migliaia di tonnellate di prodotti alimentari stranieri che, in assenza di adeguata trasparenza, alimentano inganni commerciali, rischi sanitari e danni economici alle imprese agricole, schiacciando prezzi, redditi e margini di export, in un momento peraltro già difficile a causa dei rincari dei costi legati alla guerra in Iran. È l’allarme lanciato dai diecimila agricoltori della Coldiretti giunti al Brennero da tutte le regioni italiane insieme al presidente Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo. Più di 1000 agricoltori da tutto il Trentino Alto Adige presenti con il presidente regionale Gianluca Barbacovi.

Un prodotto simbolo sono le cagliate. Ne arrivano in Italia 150mila tonnellate, di cui il 90% proprio dal Brennero, secondo un’analisi del Centro Studi Divulga su dati del Ministero della Salute. Sono usate come semilavorato per produrre mozzarelle, burrate e altri formaggi a pasta filata, spesso venduti successivamente come “Made in Italy”. Dal valico altoatesino transita anche tra il 75 e l’80% del latte liquido acquistato dalle imprese italiane del settore agroalimentare, della logistica e del commercio. Si tratta di 1,1 milioni di tonnellate che alimentano caseifici e industrie lattiero-casearie per yogurt, formaggi e burro.

Ma ci sono anche i prosciutti freschi (560mila tonnellate), base per prosciutti magari a denominazione di origine Igp i cui disciplinari non prevedono limitazioni geografiche sulla provenienza dei maiali. Il problema riguarda un po’ tutti i prodotti che sono abitualmente presenti sulle tavole degli italiani. Soprattutto dai porti arrivano i quasi 6 milioni di tonnellate, ad esempio, di grano tenero straniero usati per fare pane e biscotti, mentre 2,9 milioni di tonnellate di grano duro, compreso quello canadese al glifosato, finiscono nella produzione di pasta secca, simbolo della Dieta mediterranea esportata nel mondo. Le patate seguono a ruota: 857mila tonnellate di kg fresche più 337mila congelate, per un totale di 1,91 milioni, pronte per purè, fritti e piatti tradizionali. L’olio d’oliva tocca le 615mila tonnellate, il pomodoro trasformato (256mila tonnellate) dà corpo a sughi pronti e conserve vendute all’estero come italiane, mentre i calamari (67mila tonnellate) riforniscono ristoranti e supermercati per fritture e zuppe di pesce.

“La difesa del lavoro delle imprese agricole -afferma il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi– passa in primis dall’etichetta d’origine su tutti i prodotti alimentari venduti in Europa e dalla riforma dell’attuale codice doganale, che consente autentici inganni commerciali grazie alla regola dell’“ultima trasformazione sostanziale”. Nonostante i progressi ottenuti grazie alle battaglie sulla trasparenza condotte in questi anni dalla Coldiretti, una parte significativa della spesa resta ancora anonima: pane, biscotti, prodotti derivati dai cereali, legumi in scatola, preparazioni gastronomiche, surgelati come frutta, verdura e piatti pronti, e piatti nei menù al ristorante, ovoprodotti, sughi complessi, succhi, marmellate, patatine, sottoli, zucchero, gelati, oli vegetali e numerosi alimenti multi ingrediente non riportano ancora l’origine in etichetta. Una zona d’ombra che continua a favorire inganni nei confronti dei consumatori. Per questo Coldiretti chiede una legge europea che renda obbligatoria l’etichetta d’origine su tutti i prodotti alimentari commercializzati nell’Unione”.