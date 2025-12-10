Contributi comunitari per 26,5 milioni di euro all’agricoltura del Trentino

Accanto a questo risultato, Codipra avvia la liquidazione agli agricoltori del primo blocco di risarcimenti, per oltre 9 milioni di euro, alle imprese aderenti al Fondo Ist Mele a seguito della crisi reddituale del 2022, riconosciuta dal Ministero dell’Agricoltura

Trento – Il consorzio Codipra annuncia un risultato straordinario per il sistema agricolo trentino: Agea ha confermato contributi comunitari per 26,5 milioni di euro – oltre la metà dell’intero budget nazionale – destinati alla dotazione patrimoniale dei Fondi Mutualistici Ist Mele, Ist Latte e Fitopatie.

Si tratta di un traguardo di grande valore strategico, frutto di un lavoro pluriennale e della collaborazione con ministero dell’Agricoltura, provincia Autonoma di Trento, Agea, Asnacodi Italia e le Organizzazioni Agricole, che conferma il ruolo del Consorzio come riferimento nazionale nella gestione innovativa del rischio in agricoltura. Profonda soddisfazione del Consorzio viene espressa in una nota per un risultato che parte da lontano, nel 2019.

Accanto a questo risultato, Codipra avvia la liquidazione agli agricoltori del primo blocco di risarcimenti, per oltre 9 milioni di euro, alle imprese aderenti al Fondo Ist Mele a seguito della crisi reddituale del 2022, riconosciuta dal Ministero dell’Agricoltura attraverso la conferma del Trigger Event: è la più rilevante erogazione mutualistica dalla nascita del Fondo nel 2019 e rappresenta una risposta concreta in un contesto economico complesso, nel quale molte aziende melicole hanno registrato una significativa contrazione del reddito in conseguenza di una dinamica di ricavi e costi aziendali che a partire soprattutto dal 2022, dopo l’inizio del conflitto Russo-Ucraina.