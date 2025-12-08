In A22 disagi tra Bolzano e Nogarole Rocca

Termina il primo ponte invernale con un grande afflusso di turisti in tutto il NordEst.

Traffico intenso sull’A22 verso sud. Scorrevole la rete provinciale

NordEst – Code per il traffico di rientro dai Mercatini di Natale in Trentino Alto Adige. Rallentamenti con code a tratti sono segnalati in direzione sud sull’A22 tra Bolzano Nord e Nogarole Rocca, ovvero – anche se non ininterrottamente – per quasi 180 chilometri, e lungo la statale 12 del Brennero, fra Cadino e Lavis nonché fra Trento e Rovereto.

Rallentamenti anche in alcuni tratti della SS47 della Valsugana tra Pergine e Levico in direzione Padova e sulla sp 90 Destra Adige da Aldeno a Rovereto sud. È l’aggiornamento sulla situazione del traffico dell’8 dicembre, giorno di rientro dal Ponte dell’Immacolata, dalla Sala operativa della Protezione civile del Trentino, che opera in raccordo con Autobrennero e le forze dell’ordine. Per tutti gli aggiornamenti è consultabile anche il sito viaggiareintrentino.it