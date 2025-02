“Artigiano del Cuore”, CNA Padova e Rovigo premia il professore trentino Gino Gerosa

Montagnin: “Il suo lavoro pionieristico va oltre la pura ricerca accademica: è la capacità di lavorare con precisione, ingegno e con la consapevolezza che il progresso nasce dall’incontro tra esperienza e innovazione, proprio come accade nel mondo dell’artigianato”

NordEst – Un riconoscimento che celebra l’innovazione, la ricerca e il valore dell’artigianalità applicata alla medicina. CNA Padova e Rovigo ha consegnato un premio speciale al professore trentino Gino Gerosa, cardiochirurgo di fama e direttore della Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, per il suo straordinario contributo scientifico ma anche, come ha più volte ribadito lo stesso professore, per la profonda affinità che lo lega al mondo dell’artigianato. Gerosa, infatti, si definisce “artigiano del cuore”, sottolineando che, proprio come un artigiano, anche lui applica i suoi studi e le sue conoscenze per “riparare” il corpo umano, e in particolare quell’organo che, con il suo battito, è il primo motore della vita.

A consegnare il riconoscimento è stato il presidente di CNA Padova e Rovigo, Luca Montagnin, che ha voluto sottolineare come l’operato del professor Gerosa incarni perfettamente i valori che l’associazione promuove: talento, innovazione, dedizione e capacità di trasformare la conoscenza in soluzioni concrete per la società.

«Non possiamo che ringraziare ancora una volta il professor Gerosa e il suo staff – ha dichiarato il presidente di CNA Padova e Rovigo durante la cerimonia di premiazione – per il suo lavoro quotidiano al servizio del benessere e della salute dei nostri concittadini e siamo felici come associazione di conferirgli la tessera onoraria di associato a Cna di Padova e Rovigo. Più volte il professore, nei suoi interventi pubblici, si è definito un “artigiano del cuore”. L’artigiano, modella, forgia, inventa, trova soluzioni, innova e lo fa ogni giorno al servizio dei suoi clienti, dello sviluppo del territorio e della sua impresa. Il nostro non è solo un lavoro ma uno stato mentale in cui creatività, competenza tecnica e capacità di adattamento sono messe al servizio di chi ci è di fronte. E siamo orgogliosi che il professor Gerosa abbia colto questo aspetto che è insito nel modo di pensare dell’artigiano».

«In un mondo in piena evoluzione – continua Montagnin – l’esempio del professor Gerosa e l’eccellenza internazionale che il suo lavoro rappresenta sono per noi di stimolo a continuare a crescere e innovare. Per farlo gli artigiani hanno bisogno delle istituzioni che qui sono bene rappresentate e che ringraziamo per il loro impegno. Grazie quindi alla Camera di Commercio di Padova, al Comune e all’Università di Padova ma anche a Venice Promex. Istituzioni che, ciascuna con le proprie competenze e nel proprio ambito, lavorano tutti i giorni per lo sviluppo di questo territorio».

A ricevere il premio con gratitudine è stato lo stesso professor Gerosa, che ne ha voluto sottolineare il valore: «Sono profondamente onorato di ricevere questo riconoscimento da CNA Padova, un’associazione che rappresenta il cuore pulsante dell’artigianato. La medicina, e in particolare la cardiochirurgia, richiede lo stesso spirito di precisione e innovazione che caratterizza il mondo artigiano: ogni intervento è il frutto di ricerca, esperienza e abilità manuale, elementi che ritrovo nell’eccellenza del nostro artigianato. Questa giornata – ha aggiunto – nasce da un calembour: un giorno mi trovavo a parlare con il presidente Montagnin e, chiacchierando, gli ho detto che io mi sento orgogliosamente un artigiano. Proprio come un calzolaio che ripara una scarpa, o un tecnico che ripara una caldaia, io “aggiusto” il cuore delle persone».

Anche la rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il premio assegnato a Gerosa, sottolineando il valore del suo lavoro nel panorama scientifico internazionale. «Mi congratulo col professor Gino Gerosa – ha detto – per il riconoscimento ricevuto dalla CNA di Padova. Il suo straordinario impegno nella ricerca e nell’innovazione ha contribuito in modo significativo al progresso scientifico e al miglioramento della qualità della vita di molte e molti pazienti. Questo premio rappresenta un tributo meritato alla sua dedizione, alla sua competenza e alla sua capacità di visione, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento per la nostra Università e per l’intero panorama scientifico internazionale».

A sottolineare la convergenza tra il mondo della medicina e il mondo artigiano anche Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova: «Il professor Gino Gerosa – ha detto – è uno dei migliori interpreti della lunga e luminosa tradizione di primati e di eccellenze della scuola medica della nostra città. Al tempo stesso rappresenta una figura che incarna nel migliore dei modi lo spirito dei nostri imprenditori artigiani, affiancando lo studio, la capacità di visione, lo sguardo proiettato al futuro, la continua ricerca dell’innovazione e la passione per la formazione delle nuove generazioni con una dedizione quotidiana al lavoro che si traduce nella cura meticolosa del dettaglio, come fanno ogni giorno i nostri maestri artigiani».

Sulla stessa linea Franco Conzato, Procuratore Speciale Venicepromex: «L’artigianalità veneta è il cuore pulsante del Made in Italy, un patrimonio di eccellenza che distingue i nostri prodotti nei mercati globali. Sostenere il saper fare della nostra terra significa valorizzare tradizione e innovazione, garantendo qualità, unicità e competitività. La mission di Venicepromex è accompagnare le imprese venete nel mondo, promuovendo l’autenticità e la forza del Made in Veneto. Oggi celebriamo un’eccellenza che incarna questi valori: un cardiochirurgo, vero “artigiano del cuore”, la cui maestria e precisione salvano vite, proprio come l’arte e il saper fare veneto conquistano il mondo. Solo così possiamo trasformare la nostra storia in un motore di crescita internazionale».

«Un’idea bella e originale – ha concluso l’assessore alle attività produttive Antonio Bressa – questa di riconoscere l’enorme talento di Gino Gerosa direttore del Centro di cardiochirurgia della nostra Azienda Ospedaliera e autore del primo trapianto al mondo a cuore battente, azzardando un parallelo tra la sua attività e quella di un artigiano. Ma se ci pensiamo bene ci sono alcuni elementi in comune con l’eccellenza dell’attività artigiana: la passione, il gusto della sfida, la costante ricerca di nuove soluzioni, l’unicità di ogni intervento. Mi unisco quindi con piacere all’iniziativa che premia un chirurgo straordinario sotto ogni punto di vista, professionale ed umano».