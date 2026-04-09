A Palazzo Balbi conferito dal presidente Stefani il riconoscimento legato al festival ideato da Philippe Daverio

Proprio da Piazza San Marco parte a fine giugno il grand tour del cantante

(Le immagini della premiazione a Venezia ph Claudio Baglioni)

NordEst – L’ospite d’onore nella sede del governo veneto è Claudio Baglioni, l’icona della musica italiana che inaugurerà il suo grand tour da Piazza San Marco a Venezia. Segnate le date: 29 e 30 giugno. 60 anni di una lunga carriera (gli esordi – racconta lo stesso Baglioni, con chitarra e registratore, al Lido di Venezia, in dieci ad ascoltarlo, né applausi né fischi). Il riscatto e il successo inarrestabile, coronato dal titolo, conferito oggi di ambasciatore della bellezza. Si definisce un uomo fortunato, che ha potuto avvicinarsi spesso all’idea di bellezza nei luoghi e nelle parole. Il Baglioni poeta è sedimentato in ognuno di noi, le sue canzoni, dei classici, a prova di memoria. Il servizio TGR Veneto.

“È stata una grande emozione poter incontrare un maestro -ricorda il governatore veneto, Alberto Stefani – che ha fatto la storia della musica e ha avuto un ruolo nella vita di milioni di italiani, me compreso. Era sua la prima canzone che mi è stata dedicata da una ragazza al liceo per il mio 16esimo compleanno e di cui conservo ancora la lettera, scritta a mano, con parole che meritano di essere condivise: “non lasciare andare un giorno, perché la vita è adesso”. Parole che, grazie al Festival della bellezza e a Claudio Baglioni, potranno essere ascoltate in musica, insieme a tanti altri brani, nei concerti del 29 e 30 giugno prossimi, in Piazza San Marco. Mi riempie di orgoglio poter annunciare che, nel pubblico, tra tanti appassionati, ci saranno anche i ragazzi con disabilità che hanno partecipato come volontari ai giochi invernali di Milano Cortina”.