Class action del Centro tutela consumatori di Bolzano contro Facebook/Meta

Si tratta del primo procedimento sull’argomento ammesso in Europa

Bolzano – Con ordinanza del 10 aprile 2026 il Tribunale di Milano ha dichiarato ammissibile l’azione di classe e rappresentativa presentata dal Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano (Ctcu) contro Meta Platforms Ireland Limited, per il data scraping Facebook avvenuto dal 1º gennaio 2018 al 30 settembre 2019. “Ad aprile 2021 si era scoperto che i dati di oltre 500 milioni di utenti Facebook di tutto il mondo erano stati messi in vendita nel darknet. La fuga di dati ha riguardato anche oltre 35 milioni di cittadini italiani.

I dati trafugati potrebbero essere utilizzati, tra l’altro, per messaggi di spam, phishing o furto di identità”, si legge in una nota del Ctcu che per tutelare i diritti dei consumatori, aveva presentato una class action presso il Tribunale di Milano. L’Associazione, che rientra fra quelle rappresentative a livello nazionale, rappresentata dallo Studio legale Dolce-Lauda, Avv.ti Rodolfo Dolce e Carlo Malossi, con questa class action persegue due diversi obiettivi: rendere più sicuro l’utilizzo di Facebook attraverso una gestione più restrittiva delle impostazioni sulla sicurezza, ma anche risarcire i danni causati.

“L’ammissione dell’azione di classe è una prima grande vittoria per i diritti dei consumatori; sappiamo che sono in corso azioni analoghe in vari paesi europei, ma quella italiana è la prima ad essere stata ammessa per essere discussa”, commenta la Direttrice del Ctcu, Gunde Bauhofer. “La prossima udienza è prevista per ottobre 2026. Si discuterà anche sull’ammontare del rimborso per il singolo consumatore; la Corte di Giustizia è molto chiara in merito, anche un semplice disagio o fastidio per l’utente è risarcibile, senza alcuna soglia minima.” spiega l’avvocato Rodolfo Dolce. I consumatori interessati – fa sapere l’Associazione – possono iscriversi sul sito del Ctcu per restare informati riguardo gli sviluppi della vicenda.