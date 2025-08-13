Mattia Debertolis: che esempio per i giovani. Primiero si stringe alla famiglia e annulla eventi, la mamma lo ricorda

Nei prossimi giorni l’ultimo saluto a Primiero, dopo la morte in Cina, in seguito ad un tragico malore, durante una gara internazionale di orientamento. Cordoglio nazionale dal mondo dello sport e dalla Provincia di Trento, per la scomparsa di Mattia Debertolis

di Christian Zurlo

Primiero (Trento) – Mattia non c’è più, ha lottato come un leone fino all’ultimo, ma qualcuno lo ha voluto lassù dove dovrà riscrivere la storia dell’orientamento. C’erano da tracciare nuovi percorsi e serviva una persona speciale, un esempio per tutti i nostri giovani! Perchè Primiero è da sempre terra di grandi campioni della bussola e della cartina.

Ma oggi – perdonatemi la divagazione, tra qualche lacrima – leggere le parole e il dolore della mamma Erica Zagonel (una grande famiglia locale per impegno e coraggio imprenditoriale e non solo ai “Piereni”), ci permette di capire come i nostri giovani “in gamba” ci siano e sono tanti, anche se troppe volte non vengono valorizzati per le loro grandi capacità. Come sempre, ci accogiamo troppo tardi di chi ci lascia e di quanto abbia dato alla nostra vita quotidiana. Mattia però, resterà dentro di noi…. come un campione della vita.

Forse dobbiamo essere noi ad aprire gli occhi, perchè il tempo vola, nella giostra della vita. Guardando il servizio di Gianfranco Benicasa su RaiNews24 è impossibile non commuoversi, per quel giovane dal sorriso unico, per un ragazzo davvero autentico…. Vi consiglio di vederlo, per capire chi era davvero. Mattia, uno di quelli che sapeva quanto valevano i valori: la famiglia, il lavoro, lo sport e i sacrifici! Nulla gli è stato regalato, ma tutto gli è stato tolto in un attimo, tra le sterminate foreste cinesi ad oltre 40 gradi. Tra tanti amici che lo hanno salutato fino all’ultimo….in queste ore anche sul luogo dove il suo gps si è fermato….

Il ricordo della mamma dalla Cina

Mamma Erica Zagonel, in questo drammatico e condiviso percorso, ha preso subito in mano la situazione: appreso del malore del figlio, è volata in Cina per assistere Mattia Debertolis nelle sue ultime ore. Mattia si è spento lunedì sera alle 22:23 italiane (le 4:23 ora locale). Poco prima, la piccola delegazione italiana aveva potuto fargli visita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Chengdu. Nonostante il dolore immenso, mamma Erica ha trovato la forza di offrirci un ricordo intimo e autentico di suo figlio, dell’uomo e dell’atleta: un pensiero puro, semplice, lucido. In un momento così difficile, in cui la nostra piccola e unita comunità dell’Orienteering fatica a guardare avanti, è lei, con la sua forza, a donarci questo tenero frammento di luce.

“Me lo ricordo – ricorda mamma Erica (nella foto FISO) – per il sorriso dei suoi occhi, sempre felice. Fin da piccolo amava qualsiasi sport. Alle elementari è stato introdotto all’orienteering grazie al maestro Renzo De Paoli, il quale insegnava geografia all’aperto attraverso mappa e bussola. Molti suoi scolari si sono appassionati all’Orienteering grazie a questo metodo. Mattia ha praticato sci nordico come fanno tutti i Debertolis della valle. Si è dedicato anche alla discesa, con il fratello Nicolò, grazie al nonno Rinaldo Zagonel, maestro di sci e guida alpina e allo zio Piero Zagonel, anche lui maestro di sci, che li portava a praticare il fuori pista. Con l’US Primiero, oltre ‘l Orienteering, ha giocato a calcio”.

“Insomma, in qualsiasi sport lui era bravo. Ci metteva passione, come a scuola. Bravo studente, mai un problema, fino a conseguire la laura in Ingegneria Civile a Trento, la Magistrale a Stoccolma, fino a vincere il dottorato nella capitale svedese con un contratto di 5 anni, dove viveva abitualmente. Un bel carattere, era benvoluto da tutti. Quando tornava a casa, era sempre pronto ad aiutarmi allo Chalet Piereni o a supportare papà Fabio e nonno Anselmo, nella stalla di famiglia. Ritornava tra le sue montagna, indossando orgoglioso i calzini preparati dalla nonna Delia e incontrando i tanti zii e cugini della nostra numerosa famiglia.

Alle superiori scelse l’orienteering come suo sport principale, assieme all’amico di sempre Riccardo Scalet.

All’università ha trovato Jessica, sua compagna di vita. Ingegnere ed atleta nazionale di orienteering come lui. Una coppia in simbiosi. Assieme hanno raggiunto risultati di altissimo livello. Era determinato a raggiungere i massimi livelli mondiali, per questo negli ultimi due anni si era trasferito al PWT Italia. Lo ricordo felice delle sue scelte di vita sportive e professionali”.

Eventi annullati a Primiero

“Le comunità Parrocchiali – informa don Giuseppe Da Pra – in unione con l’Amministrazione Comunale di Primiero San Martino., le Associazioni ed i Volontari della Sagra dell’Assunta, si stringono attorno alla Famiglia di Mattia Debertolis. Quale segno di partecipazione al grande dolore la serata “Pieu in festa”, prevista per giovedì 14 agosto, è stata annullata. Rimane allestita La Pesca di beneficenza a sostegno dei bambini di Betlemme e di Kimbondo. A tutti i famigliari il nostro abbraccio e la nostra preghiera. Santa Maria Assunta doni forza e consolazione”.

Il dolore della comunità locale

Il ricordo del presidente della Provicina di Trento, Fugatti

Sport internazionale in lutto

L’International World Games Association (IWGA), il Comitato Organizzatore Locale (LOC) dei World Games 2025 di Chengdu e la Federazione Internazionale di Orienteering (IOF) confermano con profonda tristezza la scomparsa dell’atleta italiano di orienteering Mattia Debertolis. Mattia Debertolis è stato trovato privo di sensi durante la gara di Middle Distance maschile di orienteering, nella mattinata di venerdì 8 agosto 2025 a Chengdu, in Cina, in occasione della 12ª edizione dei World Games. Nonostante abbia ricevuto immediatamente cure mediche specialistiche in una delle migliori strutture sanitarie cinesi, è deceduto il 12 agosto 2025.

La famiglia dei World Games, il LOC e la IOF sono profondamente colpiti da questa tragedia ed esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici dell’atleta, così come a tutta la comunità dell’orienteering. I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati toccati da questo evento. IWGA, LOC e IOF continueranno a sostenere in ogni modo possibile la famiglia di Mattia Debertolis e la comunità dell’orienteering. Le gare di Mtb-Orienteering che si svolgeranno in Polonia vedranno la cerimonia di premiazione con bandiere a mezz’asta.

Mattia Debertolis faceva parte della squadra della Federazione Italiana di Orienteering ai World Games 2025. Era membro della nazionale italiana e aveva partecipato a diversi Campionati Mondiali e Coppe del Mondo. Il 5º posto ottenuto con la squadra italiana nella staffetta della Finale di Coppa del Mondo 2022 è uno dei numerosi momenti di rilievo della sua carriera internazionale.

Fin da bambino e durante la giovinezza, Mattia è stato attivo sia nell’orienteering, sia nello sci di fondo, sia nel calcio. Il suo amore per l’orientamento e la ricerca dei punti di controllo lo ha portato a privilegiare l’orienteering e a intraprendere una carriera nell’élite di questo sport. Mattia non era solo un atleta di alto livello, ma anche un ingegnere civile di grande talento, impegnato in un dottorato di ricerca presso l’Università di Stoccolma, città in cui viveva ed era membro del club di orienteering IFK Lidingö. Oltre a questa straordinaria combinazione con la sua carriera sportiva, supportava la famiglia nella gestione dell’hotel di famiglia nella sua valle natale, il Primiero.

Il Presidente della IOF, Tom Hollowell, a nome della Federazione Internazionale di Orienteering, esprime le sue più profonde condoglianze alla famiglia, agli amici, ai club e alla Federazione Italiana di Orienteering. “Non riesco a descrivere adeguatamente a parole l’inimmaginabile profondità della tristezza per questa tragica perdita di una vita. I nostri pensieri sono con tutti coloro che piangono Mattia. Invito la comunità mondiale dell’orienteering a onorarne la memoria”, ha dichiarato il Presidente della IOF.