Auronzo di Cadore, altoatesino precipita sulla Cima Grande di Lavaredo: è grave

Ancora un grave incidente sulle Dolomiti. L’uomo, originario di Velturno (Bolzano), è caduto per circa 15 metri lungo la via normale. Soccorso in elicottero è stato trasportato all’ospedale di Treviso. Sabato era caduto da un sentiero in Alto Adige, un turista ceco, ritrovato poi senza vita

NordEst – E’ grave un alpinista 53enne di Velturno caduto domenica mattina sulla via normale della Cima Grande di Lavaredo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 quando l’uomo, in cordata con un compagno, è precipitato per una quindicina di metri, riportando un politrauma dopo aver battuto la testa.

L’allarme è stato lanciato da altri escursionisti presenti in zona. L’elisoccorso è intervenuto con due rotazioni tra la Piramide e la Grande: un tecnico del Soccorso alpino e l’equipe medica sono stati calati sul luogo della caduta, prestando le prime cure urgenti al ferito, che era cosciente.

L’alpinista è stato quindi imbarellato, recuperato con un verricello di 75 metri e trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviso. A supporto delle operazioni anche un soccorritore che si trovava casualmente sul posto. Il compagno di cordata è stato invece riaccompagnato a valle da un altro alpinista.

