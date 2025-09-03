Sono i tracciati Cavalese-Piera di Tesero e Tesero-Panchià

L’opera in delega alla Comunità di valle

Tesero (Trento) – L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha aggiudicato i lavori di realizzazione dei tratti tra Cavalese e Piera di Tesero (1A) e tra Tesero e Panchià (1B) della pista ciclopedonale di Fiemme (opera C-84). La procedura era stata avviata su delega della Comunità territoriale della Val di Fiemme che ha in capo l’opera.

A vincere la procedura negoziata per l’affidamento è l’impresa Misconel srl, con il ribasso percentuale pari a 4,253%, corrispondente ad un importo di 2.268.927,55 euro, per un importo complessivo comprensivo degli oneri della sicurezza (254.273,24 euro) pari ad 2.523.200,79 euro. L’opera riguarda il nuovo percorso ciclopedonale, previsto in prevalenza sul fianco della strada statale 48 delle Dolomiti, che collegherà Cavalese con la località Piera di Tesero e Tesero con Panchià. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 840 giorni dalla consegna dei lavori.