Il messaggio di cordoglio del presidente Fugatti: “Ruolo interpretato come servizio”

Si è spenta una voce che per anni ha accompagnato con autorevolezza e misura il mondo dell’informazione: quella di Giampaolo Pedrotti, punto di riferimento dell’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento, scomparso oggi all’età di 61 anni. Da quella presenza sobria e costante prende forma il cordoglio della Giunta. La notizia diffusa dal Presidente della Provincia, durante il Consiglio provinciale

Giampaolo Pedrotti, Responsabile dell’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento dal 2008

Trento – “La nostra vicinanza va ai familiari, agli amici e colleghi e a tutti quelli che lo hanno stimato e benvoluto. Giampaolo ha saputo raccontare il Trentino con serietà e rispetto, diventando un punto di riferimento anche nei passaggi più difficili — sottolinea il presidente Maurizio Fugatti — ha interpretato la comunicazione come un servizio alla comunità, con rigore e senso delle istituzioni. La sua dedizione e la sua professionalità resteranno un esempio concreto di buona amministrazione e di giornalismo di qualità”.

Pedrotti, lutto nell’Amministrazione. L’Ufficio stampa della Provincia perde la sua colonna

Accanto alla dimensione pubblica, resta forte il ricordo di un supporto quotidiano all’esecutivo provinciale, costante e mai invadente: dalla rassegna stampa che ogni mattina arrivava puntuale, alla cura nella comunicazione delle decisioni della Giunta, fino al contributo nella gestione dei momenti pubblici e dei passaggi più complessi, anche sotto il profilo comunicativo. Un lavoro svolto con chiarezza, precisione e grande senso delle istituzioni. Essenziale per garantire coerenza, tempestività e affidabilità all’azione amministrativa.

Responsabile dell’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento dal 2008, ha svolto questo ruolo con disponibilità e autorevolezza, diventando nel tempo un riferimento per amministratori e colleghi, capace di unire competenza giornalistica e conoscenza profonda della macchina pubblica. Parole di stima e riconoscenza sono espresse anche dal direttore generale Raffaele De Col, che si unisce al cordoglio della Giunta provinciale e si stringe ai familiari, ricordando una figura che ha saputo interpretare il proprio incarico con equilibrio e profondo senso di responsabilità.

La vicinanza del Consiglio provinciale

“Dolorosa e triste ci è arrivata oggi la notizia della dipartita di Giampaolo Pedrotti, responsabile dell’Ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento. Dipartita arrivata troppo presto, a interrompere anche un percorso professionale molto apprezzato in questi anni, da tutti coloro che l’hanno incrociato e conosciuto da vicino, per competenza e anche tratto umano. Anche a nome del nostro ufficio stampa consiliare, oltre che dell’aula, desidero esprimere sincero cordoglio alla famiglia, alla Giunta provinciale e in generale a chi ha perso il prezioso riferimento di Giampaolo come responsabile dell’informazione e comunicazione istituzionale della nostra Provincia Autonoma”.

Il cordoglio del Comune di Trento

“È grande oggi la tristezza nel mondo dell’informazione e nelle Amministrazioni pubbliche trentine per la scomparsa di Giampaolo Pedrotti, capo ufficio stampa della Provincia di Trento. “Mi è capitato spesso di incontrarlo in questi anni: di lui voglio sottolineare non solo l’estrema gentilezza, che era un tratto del suo carattere, ma anche l’attaccamento al lavoro che non è venuto meno neppure nel periodo della malattia – ricorda il sindaco Franco Ianeselli – Giampaolo Pedrotti era diventato il volto pubblico dell’Amministrazione provinciale e il moderatore di tutti gli eventi più importanti: in ogni occasione spiccavano la professionalità e l’autorevolezza che gli derivavano dalla profonda conoscenza della macchina provinciale”. Pedrotti era un punto di riferimento anche per gli uffici stampa delle Amministrazioni pubbliche trentine oltre che dei musei e di istituzioni di varia natura. Anche all’ufficio stampa del Comune di Trento ha sempre assicurato la massima collaborazione mettendo al primo posto l’interesse pubblico e il servizio agli organi di informazione. Ai familiari, agli amici, ai collaboratori di Giampaolo Pedrotti giunga il cordoglio del sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale.