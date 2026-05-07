Il messaggio di cordoglio del presidente Fugatti: “Ruolo interpretato come servizio”
Si è spenta una voce che per anni ha accompagnato con autorevolezza e misura il mondo dell’informazione: quella di Giampaolo Pedrotti, punto di riferimento dell’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento, scomparso oggi all’età di 61 anni. Da quella presenza sobria e costante prende forma il cordoglio della Giunta. La notizia diffusa dal Presidente della Provincia, durante il Consiglio provinciale
Trento – “La nostra vicinanza va ai familiari, agli amici e colleghi e a tutti quelli che lo hanno stimato e benvoluto. Giampaolo ha saputo raccontare il Trentino con serietà e rispetto, diventando un punto di riferimento anche nei passaggi più difficili — sottolinea il presidente Maurizio Fugatti — ha interpretato la comunicazione come un servizio alla comunità, con rigore e senso delle istituzioni. La sua dedizione e la sua professionalità resteranno un esempio concreto di buona amministrazione e di giornalismo di qualità”.
Pedrotti, lutto nell’Amministrazione. L’Ufficio stampa della Provincia perde la sua colonna
Accanto alla dimensione pubblica, resta forte il ricordo di un supporto quotidiano all’esecutivo provinciale, costante e mai invadente: dalla rassegna stampa che ogni mattina arrivava puntuale, alla cura nella comunicazione delle decisioni della Giunta, fino al contributo nella gestione dei momenti pubblici e dei passaggi più complessi, anche sotto il profilo comunicativo. Un lavoro svolto con chiarezza, precisione e grande senso delle istituzioni. Essenziale per garantire coerenza, tempestività e affidabilità all’azione amministrativa.
Responsabile dell’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento dal 2008, ha svolto questo ruolo con disponibilità e autorevolezza, diventando nel tempo un riferimento per amministratori e colleghi, capace di unire competenza giornalistica e conoscenza profonda della macchina pubblica. Parole di stima e riconoscenza sono espresse anche dal direttore generale Raffaele De Col, che si unisce al cordoglio della Giunta provinciale e si stringe ai familiari, ricordando una figura che ha saputo interpretare il proprio incarico con equilibrio e profondo senso di responsabilità.
La vicinanza del Consiglio provinciale
“Dolorosa e triste ci è arrivata oggi la notizia della dipartita di Giampaolo Pedrotti, responsabile dell’Ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento. Dipartita arrivata troppo presto, a interrompere anche un percorso professionale molto apprezzato in questi anni, da tutti coloro che l’hanno incrociato e conosciuto da vicino, per competenza e anche tratto umano. Anche a nome del nostro ufficio stampa consiliare, oltre che dell’aula, desidero esprimere sincero cordoglio alla famiglia, alla Giunta provinciale e in generale a chi ha perso il prezioso riferimento di Giampaolo come responsabile dell’informazione e comunicazione istituzionale della nostra Provincia Autonoma”.
Il cordoglio del Comune di Trento
“È grande oggi la tristezza nel mondo dell’informazione e nelle Amministrazioni pubbliche trentine per la scomparsa di Giampaolo Pedrotti, capo ufficio stampa della Provincia di Trento. “Mi è capitato spesso di incontrarlo in questi anni: di lui voglio sottolineare non solo l’estrema gentilezza, che era un tratto del suo carattere, ma anche l’attaccamento al lavoro che non è venuto meno neppure nel periodo della malattia – ricorda il sindaco Franco Ianeselli – Giampaolo Pedrotti era diventato il volto pubblico dell’Amministrazione provinciale e il moderatore di tutti gli eventi più importanti: in ogni occasione spiccavano la professionalità e l’autorevolezza che gli derivavano dalla profonda conoscenza della macchina provinciale”. Pedrotti era un punto di riferimento anche per gli uffici stampa delle Amministrazioni pubbliche trentine oltre che dei musei e di istituzioni di varia natura. Anche all’ufficio stampa del Comune di Trento ha sempre assicurato la massima collaborazione mettendo al primo posto l’interesse pubblico e il servizio agli organi di informazione. Ai familiari, agli amici, ai collaboratori di Giampaolo Pedrotti giunga il cordoglio del sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale.
La vicinanza della nostra redazione
La nostra redazione si unisce al dolore della famiglia, dei molti amici e colleghi, per la scomparsa del caro Giampaolo, professionista serio, preparato e sempre disponibile… Ci mancherai, la terra ti sia lieve, RIP.