Christian Gamper, perde il sentiero di notte, cade e muore vicino a Pochi di Salorno. Altra tragedia a Vigolo Baselga

L’uomo di Pineta di Laives. Aveva passato la serata con amici al rifugio Potzmauer, nel territorio di Grumes, tra Val di Cembra e Bassa Atesina. Il suo corpo recuperato all’alba. Nela investimento fatale in Trentino

Trento/Bolzano – Mentre una parte della comitiva ha deciso di rientrare in auto, Christian Gamper, insieme ad un amico, ha scelto di percorrere una parte del sentiero a piedi, nonostante fosse già buio, per farsi venire a prendere a metà strada, in località Pochi di Salorno in Bassa Atesina. Una scelta che gli è stata fatale: l’uomo, 52 anni, autista di bus di Pineta di Laives, ha perso il sentiero ed è scivolato per una trentina di metri.

Difficili i soccorsi: l’amico è stato tratto in salvo in zona impervia verso le 3 di notte dai vigili del fuoco di Salorno. Il corpo di Christian Gamper è stato avvistato ma per il recupero si sono dovute aspettare le prime luci dell’alba. Una volta disboscata una piccola area, l’elicottero della Guardia di Finanza ha potuto recuperato la salma verso le 8 del mattino. Sul posto anche carabinieri e soccorso alpino del Cai. L’uomo lascia due figli.

Tragico incidente in Trentino

La vittima è Michele Angelini, 60 anni, travolto da un automobilista mentre attraversava la statale della Gardesana. E’ successo all’altezza del bar ristorante San Leonardo. L’uomo, residente a Comano Terme, è stato travolto da un automobilista – poco prima dell’una – mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all’altezza del bar ristorante San Leonardo, dove era diretto: secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Trento. Angelini è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Santa Chiara di Trento dove è morto nella notte.