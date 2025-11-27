Chiusura gallerie Arsiè, Brunet: massima attenzione Provincia, garantita apertura per Ponte 8 dicembre

“Ad oggi ancora prevista una nuova chiusura fino a circa metà dicembre; successivamente è programmata una riapertura da metà dicembre fino al 12 gennaio e una ulteriore chiusura dopo tale data”

NordEst – Dopo l’annuncio del Comune di Arsiè di una nuova proroga della chiusura delle galerie di Arsiè, la Provincia di Trento si è mobilitata, su sollecitazione della consigliera provinciale di Primiero, Antonella Brunet, per limitare i disagi “Sto seguendo con grande attenzione e preoccupazione – spiega la consigliera – la notizia del prolungamento della chiusura Gallerie di Arsiè, chiusura che incide in modo pesante sulla viabilità tra il Trentino e il Veneto, rendendo notevolmente oneroso raggiungere il territorio del Primiero e, di conseguenza, sulla vita quotidiana dei cittadini, sul tessuto economico e sul comparto turistico-sportivo del nostro territorio. Negli anni gli interventi su queste gallerie si sono ripetuti più volte, ma di norma sono stati programmati in orario notturno e con una durata contenuta, riducendo così i disagi per residenti, lavoratori e turisti. In questa occasione, invece, a partire dal 15 settembre ad oggi le due gallerie risultano completamente interdette al traffico in direzione Primiero. Sin da subito mi sono attivata – contnua Brunet – presentando un’interrogazione alla Giunta provinciale e cercando un’interlocuzione con chi di competenza per limitare i disagi attraverso una migliore segnaletica stradale”.

“Alla notizia del prolungamento ben oltre i termini inizialmente comunicati che riportavano l’apertura per la fine di novembre, mi sono subito attivata, in primo luogo attraverso l’interlocuzione con il Presidente Maurizio Fugatti e con il direttore generale della Provincia Raffaele De Col, che si sono impegnati a trovare una soluzione con la Regione Veneto ed Anas Veneto affinché il prolungarsi oltre i termini dei lavori non pregiudichi l’accesso ai luoghi sede delle competizioni olimpiche e tutta la stagione turistica e sciistica invernale, preziosissime per il Primiero.

Ad oggi, attraverso le interlocuzioni si è ottenuta l’apertura delle gallerie per il fine settimana dell’Immacolata. E’ tuttavia ad oggi ancora prevista una nuova chiusura fino a circa metà dicembre; successivamente è programmata una riapertura da metà dicembre fino al 12 gennaio e una ulteriore chiusura dopo tale data. Il territorio del Primiero vive in larga misura di turismo invernale: le scuole di sci hanno in quella stagione

l’unica fonte di introito annuo, il settore ricettivo e commerciale dipende in modo diretto dalla possibilità di

garantire collegamenti rapidi e sicuri, mentre le società sportive e le squadre agonistiche programmano in

anticipo periodi di allenamento che richiedono infrastrutture e viabilità affidabili. Rilevo inoltre come, in passato, la galleria sia stata resa disponibile in occasione di eventi locali importanti, nello specifico durante la ricorrente sagra di Arsiè di inizio mese. A dimostrazione che, quando vi è la volontà di tutelare un interesse specifico, si possono individuare soluzioni organizzative per conciliare la necessità dei lavori con l’esigenza di garantire l’accessibilità al territorio.

Il mio auspicio – conclude Brunet – è che si possa giungere a una soluzione equilibrata, che tenga insieme la sicurezza delle infrastrutture viarie, le esigenze di mobilità quotidiana di residenti e lavoratori, la tutela del comparto turistico-ricettivo e un’agile mobilità durante il grande evento delle olimpiadi invernali di cui svariate

competizioni si terranno sulle Dolomiti del Trentino orientale. E’ quindi fondamentale, in particolare a tutela

di quest’ultimo evento, che i lavori sulle Gallerie di Arsiè non vengano ripresi prima della prossima

primavera. Ad oggi, anche a fronte delle ultime verifiche, posso dire che le interlocuzioni con la controparte veneta stiamo andando proprio in questo senso e che vi siano i presupposti per il mantenimento della viabilità attraverso le Gallerie durante tutto l’inverno – conclude Brunet – così da consentire il regolare svolgimento della stagione invernale, delle attività turistiche e sportive e degli appuntamenti legati alle Olimpiadi”.



