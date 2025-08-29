Chiude forum sessista sui social, Polizia postale: “Denunciate”

Dopo il gruppo ‘miamoglie’ su facebook, ‘annuncio di chiusura sull’homepage del sito per adulti ‘phica’, finito nel mirino per aver pubblicato foto, poi ritoccate, di donne, politiche e con commenti sessisti. I gestori: “Usato in modo scorretto”. Foto ‘rubate’ su forum sessista, da Meloni a Schlein nessuna donna politica risparmiata

NordEst – La piattaforma ‘phica’ chiude i battenti e cancella ”tutto ciò che è stato fatto di sbagliato’‘. L’annuncio viene dato sull’homepage del sito per adulti finito nel mirino per aver pubblicato foto, poi ritoccate, di donne, politiche e con commenti sessisti. Il sito era stato denunciato ieri dalle dem Alessandra Moretti e Valeria Campagna. L’appello della Polizia postale: “Denunciate, segnalare non basta”.

Il messaggio sulla homepage della piattaforma

”E’ arrivato il momento di fare chiarezza – si legge sulla hp del forum – Phica è nata come piattaforma di discussione e di condivisione personale, con uno spazio dedicato a chi desiderava certificarsi e condividere i propri contenuti in un ambiente sicuro. Purtroppo, come accade in ogni social network, ci sono sempre persone che usano in modo scorretto le piattaforme, danneggiandone lo spirito e il senso originario. È successo con Facebook, con i gruppi su Telegram, ed è successo anche qui. Nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a bloccare in tempo tutti quei comportamenti tossici che hanno spinto Phica a diventare, agli occhi di molti, un posto dal quale distanziarsi piuttosto che sentirsi orgogliosi di far parte. Per questo, con grande dispiacere, abbiamo deciso di chiudere e cancellare definitivamente tutto ciò che è stato fatto di sbagliato”.

”Alcune precisazioni importanti Per evitare equivoci o false voci, ci teniamo a ribadire che: Violenza di qualsiasi tipo: sempre vietata, bloccata e denunciata. Minorenni o contenuti pedopornografici: mai tollerati, sempre bloccati e denunciati. Offese verso le donne, linguaggi da branco e atteggiamenti denigratori: vietati, bloccati e denunciati. In oltre 20 anni abbiamo sempre collaborato con le forze dell’ordine italiane e internazionali, contribuendo attivamente anche a casi importanti (come quello seguito dal giudice Cantone), fornendo ogni volta dati e supporto per assicurare alla giustizia chi commetteva crimini. Phica è stata una comunità, con luci e ombre, ma soprattutto con la volontà di creare uno spazio diverso. Vi ringraziamo per averne fatto parte”.

I messaggi di condanna

”Desidero esprimere la ferma condanna per la vicenda di sessismo online che ha coinvolto numerose donne – personaggi pubblici, politici ma anche tanta gente comune – a cui sono state rubate foto dai propri profili social e sono state diffuse poi su un sito per adulti dopo averle ritoccate. Un fatto gravissimo, che suscita profondo sdegno e per il quale mi auguro che le autorità preposte – che hanno già aperto una indagine – possano presto individuare i responsabili. Alle tante donne coinvolte e alle loro famiglie rivolgo la sincera vicinanza, mia personale e del Senato della Repubblica”. Così sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Io denuncio. Lo faremo tutte. Ma vogliamo di più: basta anonimato sul web”. Lo dice la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo Pd al Senato, in merito al caso del gruppo ‘Mia Moglie’ e del portale ‘Phica’, dove, dice, “ con grande stupore e sgomento, sono state pubblicate, commentate e manipolate in modo degradante anche mie foto oltre a quelle di tante colleghe e a centinaia di donne inconsapevoli”.

“Questo dimostra, ancora una volta – prosegue Lorenzin – che la violenza digitale di genere non è un fenomeno marginale, ma un attacco sistematico alla dignità delle donne. Per questa ragione ho deciso anch’io di denunciare penalmente questo sito. A tutt’ora, le foto rubate, manipolate e accompagnate da commenti sessisti e violenti, che producono conseguenze concrete sulla vita e sulla sicurezza delle persone, sono ancora lì, on line. Mi chiedo come sia possibile tutto ciò”.

“Il Movimento 5 stelle esprime piena solidarietà a Chiara Appendino, Barbara Floridia, Fabiana Dadone e a tutte le donne coinvolte nella diffusione di immagini, vergognosi insulti e commenti sessisti. Un episodio inaccettabile che condanniamo con fermezza, la dignità delle persone deve essere sempre tutelata. Quanto accaduto rappresenta una forma di violenza su cui è necessaria la massima attenzione anche da parte delle istituzioni e della politica affinché determinati fatti non si verifichino più”. Così in una nota il Movimento 5 stelle.