La Chiesa piange la scomparsa a 54 anni di don Mauro Leonardelli

Fu alla guida delle comunità parrocchiali in val di Cembra, poi in val di Non e infine a Trento, prima della nomina al vertice della Caritas

A sinistra don Mauro Leonardelli con i volontari trentini a Roma per il loro Giubileo

Trento – Nelle ore dell’addio a papa Francesco, la Chiesa di Trento piange la prematura scomparsa, a soli 54 anni, di don Mauro Leonardelli. L’attuale delegato vescovile dell’Area Testimonianza e Impegno sociale è morto la notte scorsa, dopo breve malattia. Era nato a Coredo nel 1971. Venne ordinato a Trento il 26 giugno 1996, fu quindi viceparroco ad Arco (1996-2000), parroco a Verla, Palù di Giovo, Ceola (2000-2008) e Ville (2004-2008), incaricato per la pastorale giovanile della Zona pastorale di Mezzolombardo (2000-2008), incaricato per la pastorale giovanile del decanato di Fondo (2008-2017), decano di Fondo (2009-2017), parroco dell’Unità pastorale “S. Maria” (2008 2017), dell’Unità pastorale “Santi Martiri Anauniesi” (2009-2017) e dell’Unità pastorale “Fondo” (2016-2017). Nel 2015 la nomina a delegato FACI. Dopo l’esperienza pastorale in val di Non, fu nominato parroco delle comunità di Trento Nord: Cristo Re, Madonna della Pace, S. Apollinare, Ss. Cosma e Damiano, Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro (2017-2023) e dal 2022 anche vicario della Zona pastorale di Trento.

Nel 2023 era stato nominato delegato vescovile dell’Area Testimonianza e Impegno sociale. Un vasto settore che comprende l’universo Caritas (con i i volontari sul territorio e l’attività di Fondazione Caritas diocesana), il Centro Missionario, la Pastorale di ammalati e anziani, l’impegno per lavoro, pace e giustizia. Nella parte finale del suo ministero si era speso in particolare per la Mensa della Provvidenza di Trento, passata alla gestione della Caritas diocesana e per l’apertura della Mensa di Rovereto. Seguiva anche i progetti Caritas a favore dei detenuti del carcere di Spini di Gardolo. Nel marzo scorso, prima di essere assalito dalla malattia, don Mauro aveva guidato a Roma il pellegrinaggio diocesano in occasione del Giubileo dei volontari. Don Mauro si è spento nella sua abitazione di Coredo, circondato dall’affetto della mamma Maria e dei famigliari.