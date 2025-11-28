Si è spento a 85 anni uno delle figure più carismatiche in Trentino

(Nella foto di Gianni Zotta don Marcello Farina a Balbido e in copertina archivio Alberto Folgheraiter)

Trento – Lutto nella Chiesa trentina. Si è spento la scorsa notte don Marcello Farina. Aveva 85 anni. Era ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Tione, a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, già precarie. Nato a Balbido l’11 ottobre 1940, venne ordinato a Trento nel 1965, anno della conclusione del Concilio Vaticano II. Fu viceparroco ad Arco (1965-1967) e a Trento S. Vigilio (1967-1971). Quindi svolse il suo impegno come catechista a Trento da 1971 al 1978, anni in cui completò anche gli studi in filosofia a Padova, materia che fu chiamato ad insegnare alle scuole superiori del capoluogo (compreso il Collegio Arcivescovile), all’Università di Trento, al Corso Superiore di Scienze Religiose di Fbk e presso l’Università della terza età.

Una vasta competenza filosofica, messa a frutto anche nell’apprezzata attività di predicazione nelle Messe, in particolare in Duomo e in alcune chiese della città. Vasta la sua produzione editoriale. Accanto allo studio e all’insegnamento, dal 1979 al 1990 don Farina fu anche assistente della FUCI (universitari cattolici) e negli anni dal 1989 al 2022 assistente spirituale dell’U.C.A.I. (artisti cattolici). Dal 2022 era residente nel suo paese natale, Balbido, frazione di Bleggio Superiore.

Il funerale sarà celebrato lunedì 1 dicembre a Trento alle ore 14.30 nella chiesa di San Carlo Borromeo (Clarina) e martedì 2 dicembre alle 14.00 a Balbido.