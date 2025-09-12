Festa grande per la Chiesa di Trento: sabato 13 settembre alle ore 15 nella cattedrale di San Vigilio

Festa per l’ordinazione presbiterale di tre giovani in cattedrale a Trento sabato 13 settembre. Le loro parole alla vigilia

Nella foto (Zotta), da sinistra: Valdinei, Federico e Filippo

Trento – l’arcivescovo Lauro Tisi ordinerà presbiteri tre giovani che lo scorso gennaio avevano ricevuto il diaconato. Si tratta di Filippo Zanetti, 27 anni, originario di Darzo (Valle del Chiese), Federico Mattivi, 26 anni, di Pergine, e del religioso stimmatino brasiliano Valdinei Alves Da Silva, 37 anni, nato a Varzea Da Palma, nello Stato di Minas Gerais, da anni attivo a Trento. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi di Trento e su Telepace Trento.

Il servizio diaconale

Nei mesi successivi all’ordinazione diaconale, i tre ordinandi hanno vissuto un tempo di intenso servizio pastorale nelle comunità a cui sono stati affidati: Filippo a Mori, Federico nelle parrocchie di Povo e Villazzano, Valdinei presso le comunità cittadine del Santissimo e dei Bertoniani (altro nome per indicare gli Stimmatini, dal nome del fondatore Gaspare Luigi Bertoni).

Le loro storie

Per Filippo e Federico l’ordinazione sacerdotale rappresenta il culmine di un lungo percorso in Seminario e di significative esperienze ecclesiali e missionarie: dalle attività in oratorio all’impegno nel volontariato e in realtà di accoglienza come la Caritas di Senigallia e l’Arsenale della Pace di Torino. Valdinei, religioso stimmatino, ha maturato la sua vocazione nella diocesi brasiliana di Diamantina, affascinato dalla spiritualità del fondatore Gaspare Bertoni e oggi arricchito dall’esperienza pastorale a Trento, dove ha trovato una calorosa accoglienza. Con l’ordinazione presbiterale, Filippo, Federico e Valdinei inizieranno un nuovo tratto di cammino al servizio della Chiesa e delle comunità cristiane, rispondendo con gioia e dedizione alla chiamata del Signore.

Emozioni alla vigilia

Ecco le parole dei tre giovani alla vigilia della loro ordinazione. Federico: sono felice! I mesi vissuti da diacono mi hanno permesso di entrare con maggior dedizione nelle comunità di Povo e Villazzano, e già questo è stato un dono grande. Sento in me la gioia di poter rinnovare il mio sì al Signore, sostenuto dall’affetto di tante persone: amici, giovani e ragazzi, famiglie. Allo stesso tempo, vivo anche una sana trepidazione: mi sento piccolo e limitato di fronte a una scommessa così grande. Ma sarà forse questo lo spazio interiore in cui lasciare che sia il Signore a guidare, a fare, a dire, ad aiutare… lì dove ci sarà bisogno.

Filippo: mi sto preparando per l’ordinazione facendo il cammino di san Francesco, da La Verna ad Assisi e ho avuto la possibilità di riflettere ulteriormente sulla mia scelta. Il sentimento che più mi sta accompagnando in questi mesi è quello della gratitudine. Mi sento davvero nelle mani di Gesù, come abbiamo voluto scrivere sui nostri inviti. Credo che quello che sto per fare sia proprio fidarmi di Lui. Da diacono a Mori ho sperimentato la bellezza di provare ad annunciare, con parole semplici, come il Vangelo tocchi la tua vita. L’altra esperienza chiave è stato il servizio all’Hospice, dove ho provato a rimanere accanto alle persone sofferenti e condividere con loro un pezzo di strada.

Valdinei: alla vigilia della mia ordinazione sacerdotale, il mio cuore è colmo di emozione, gratitudine e stupore. Il Signore mi ha guidato fin qui attraverso passi fragili, sempre sostenuti dalla Sua fedeltà e dalla vicinanza di tante persone. Il diaconato vissuto a Trento, nelle parrocchie del Santissimo e dello Sposalizio, è stato una vera scuola di vita e di fede: ho imparato che il ministero nasce dall’ascolto, dall’umiltà e dal dono quotidiano di sé. In questi mesi ho sperimentato la gioia di annunciare il Vangelo e la delicatezza dell’incontro con la gioia e le fragilità delle persone. Ora mi preparo con timore e gioia a donare interamente la mia vita a Cristo, confidando che la Sua grazia porterà a compimento ciò che da solo non potrei realizzare. Il mio desiderio più profondo è servire con amore la Chiesa, essere segno della Sua misericordia e portare speranza a quanti incontrerò sul cammino.

Domenica le prime Messe

Domenica 14 settembre celebreranno la loro Prima Messa nelle rispettive comunità di origine o d’adozione: don Federico Mattivi nella chiesa parrocchiale di Pergine Valsugana alle ore 15; don Filippo Zanetti nella chiesa parrocchiale di Darzo alle ore 10.30; p. Valdinei Alves Da Silva a Trento nella chiesa dello Sposalizio alle ore 10.

Il loro futuro ministero

I nuovi preti diocesani Federico e Filippo continueranno il loro ministero nelle comunità dove hanno prestato servizio come diaconi, rispettivamente a Povo-Villazzano e a Mori. Il religioso Valdinei è stato invece destinato a Roma, nella parrocchia di Santa Croce del Flaminio, affidata alla cura pastorale dei Bertoniani.

