L’intervento è stato realizzato da una ditta specializzata incaricata dal Comune

L’edificio, che nel sedicesimo secolo ha ospitato i lavori del Concilio divenendo uno dei più rilevanti in città dal punto di vista storico e religioso, è infatti un immobile tutelato che richiede l’applicazione di uno speciale protocollo in caso di intervento

Trento – Già alle 9 di lunedì mattina erano state ripulite le scritte vandaliche che, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, sono comparse sulle pareti esterne della chiesa di Santa Maria Maggiore. I graffiti sono stati asportati con carbonato di calcio a pressione dalla ditta Pederzolli, specializzata nel ripristino di edifici tutelati e tempestivamente incaricata dall’Amministrazione comunale.