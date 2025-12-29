L’intervento è stato realizzato da una ditta specializzata incaricata dal Comune
Trento – Già alle 9 di lunedì mattina erano state ripulite le scritte vandaliche che, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, sono comparse sulle pareti esterne della chiesa di Santa Maria Maggiore. I graffiti sono stati asportati con carbonato di calcio a pressione dalla ditta Pederzolli, specializzata nel ripristino di edifici tutelati e tempestivamente incaricata dall’Amministrazione comunale.
Sul posto, fin dalle 7 del mattino, erano presenti anche gli addetti dell’ufficio Strade e aree demaniali del Comune insieme agli esperti della Soprintendenza per i beni culturali. L’edificio, che nel sedicesimo secolo ha ospitato i lavori del Concilio divenendo uno dei più rilevanti in città dal punto di vista storico e religioso, è infatti un immobile tutelato che richiede l’applicazione di uno speciale protocollo in caso di intervento. Sono ancora in corso le attività di indagine condotte dal Corpo di polizia locale di Trento e dai Carabinieri per individuare i responsabili dei vandalismi.