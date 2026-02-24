Chico Forti resta in carcere, la Cassazione respinge il ricorso

Il tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di libertà condizionata

NordEst – La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai legali di Chico Forti, confermando la decisione del tribunale di sorveglianza che a settembre aveva già negato la libertà condizionata al trentino. Forti, condannato all’ergastolo per omicidio negli Stati Uniti e rientrato in Italia nel 2024, continuerà quindi a essere detenuto nel carcere di Verona, dal quale potrà uscire soltanto durante le ore diurne per svolgere i lavori socialmente utili che gli sono stati assegnati.