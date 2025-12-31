Permesso per Forti, potrà lavorare fuori dal carcere

Tribunale di sorveglianza accoglie la domanda, farà pizze e windsurf con disabili

NordEst – Il trentino Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere di Verona, in base all’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili. L’istanza dei legali – riporta Il Gazzettino – è stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione condizionale era stata respinta a settembre.

In giugno Forti aveva già ottenuto il permesso di frequentare le aule studio del carcere, e già da febbraio poteva usufruire di permessi per visitare la madre a Trento. L’imprenditore trentino, era stato condannato negli Stati Uniti, dove ha trascorso 25 anni in carcere per l’omicidio di Dale Pike. In giugno Forti aveva già ottenuto il permesso di frequentare le aule studio del carcere e già da febbraio poteva usufruire di permessi per visitare la madre a Trento.