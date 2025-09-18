Chico Forti chiede la liberazione condizionale dal carcere

Attesa a breve, la decisione del Tribunale di sorveglianza

NordEst – Enrico “Chico” Forti, condannato negli Usa, dove ha trascorso quasi 25 anni in carcere per l’omicidio di Dale Pike, potrebbe tornare in libertà. Attesa a breve la decisione del Tribunale di sorveglianza, che dovrebbe valutare la richiesta di liberazione condizionale presentata dal collegio difensivo di Forti.

Secondo i legali, Forti avrebbe inoltre scontato in America quasi 5 anni di carcere in più rispetto alla pena prevista in Italia per lo stesso reato. Se il Tribunale accogliesse la richiesta, Forti potrebbe uscire dal carcere di Montorio, nel Veronese, dove è detenuto dal maggio 2024.

In breve

Filippo Turetta, il giovane condannato all’ergastolo in primo grado per l’uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto, di 55 anni, che lo avrebbe colpito con un pugno. L’aggressione sarebbe avvenuta nel mese di agosto, nella quarta sezione del carcere, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione “protetta”. L’aggressore sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio.