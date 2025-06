Cgia, è questo primo weekend dell’anno ‘libero’ dalle tasse

In linea teorica scatta dopo 156 giorni ‘lavorati’ per il Fisco

NordEst (Cgia Mestre) – Questi primi giorni di giugno 2025, sono i primi “liberi dalle tasse” per i contribuenti italiani, perchè, secondo i calcoli della Cgia di Mestre, arriva al termine di 156 giorni (sabati e domeniche compresi) nei quali il contribuente medio ha lavorato per accumulare le risorse necessarie a pagare Irpef, Ires, Irap, Iva, addizionali, contributi previdenziali dovuti al Fisco. Insomma, “dopo oltre cinque mesi in cui la nostra attività lavorativa è servita per onorare le richieste del fisco – afferma la Cgia – da ieri, 6 giugno, e sino al prossimo 31 dicembre ciascun italiano eserciterà la propria professione per vivere e per migliorare la propria condizione economica”. “Un puro esercizio di scuola – precisano gli artigiani di Mestre – che però ci consente di misurare in maniera del tutto originale il peso fiscale che grava sugli italiani”.