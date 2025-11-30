Cgia, mensilità a 16,3 milioni di pensionati e 19,7 dipendenti

A partire da lunedì, 16,3 milioni di pensionati inizieranno a ricevere la tredicesima mensilità, che entro Natale sarà corrisposta anche a 19,7 milioni di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Complessivamente verrà pagata a 36 milioni di italiani

NordEst – La gratifica natalizia non “premierà” solo i pensionati, gli operai e gli impiegati, ma rappresenterà un significativo introito anche per l’erario, con un gettito Irpef stimato in 13,8 miliardi di euro. La stima è dell’ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia). Al lordo delle imposte, Inps, Amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati dovranno sostenere un impegno economico complessivo pari a 55,9 miliardi; al netto, nelle tasche degli italiani arriveranno 42 miliardi.

A questi si aggiungono il “bonus mamme” e il bonus di quasi 155 euro ai pensionati Inps over 64 con pensione annua non superiore al minimo. A livello geografico, la provincia d’Italia che presenta il più alto numero di beneficiari della tredicesima è Roma, con 2,75 milioni di persone. Seguono Milano con 2,48 milioni, Napoli con 1,42 milioni e Torino con 1,4 milioni. Le realtà meno interessate, demograficamente più piccole, sono le province di Vibo Valentia con quasi 74.300 percettori, Enna con poco più di 71.500 e Isernia con circa 43.650.

Secondo l’Ufficio studi della Cgia, infine, sono 8 milioni circa i lavoratori dipendenti del settore privato che beneficiano anche della quattordicesima, erogata nel mese di luglio, nei comparti agricoltura, alimentare, autotrasporto, commercio/turismo e pulizia/multiservizi. Spetta anche ai pensionati oltre 64 anni, che non superano due volte il trattamento minimo annuo, che nel 2025 è di 15.688,40 euro. La Cgia stima che, rispetto l’anno scorso, l’ammontare complessivo della spesa destinata ai regali di Natale rimanga stabile e pari a circa 10 miliardi, importo che rispetto a 10 anni fa è ridotto di circa un terzo: tantissimi italiani, approfittano del Black Friday e le famiglie hanno diminuito il budget destinato agli acquisti accessori.