La provincia con più imprese dell’autotrasporto è Napoli, seguono Milano e Roma

Negli ultimi 10 anni nel settore sono state perse 19.241 aziende (-22,2%)

NordEst – Un’impresa dell’autotrasporto su cinque rischia di chiudere entro la fine dell’anno, schiacciata da una crisi di liquidità sempre più soffocante se il prezzo del diesel dovesse rimanere costantemente sopra i 2 euro al litro sino alla fine del 2026. La stima è dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia), secondo cui su 67.350 imprese presenti in Italia oltre 13.000 sono a rischio. L’aumento del prezzo del carburante, oltre a un costo che si “ribalta” sul cliente finale, è una crisi di sostenibilità finanziaria.

Il gasolio rappresenta circa il 30% dei costi operativi totali ed è la voce di spesa più rilevante insieme al costo del personale. L’autotrasportatore opera spesso con contratti a lungo termine o tariffe fisse negoziate mesi prima. Se il carburante aumenta del 24%, come è successo dall’inizio del conflitto nel Golfo, il trasportatore si ritrova ad anticipare cifre enormi. Se facciamo il confronto con il 31 dicembre scorso, il rincaro è stato addirittura del 30,6% (+0,50 euro al litro). Considerato che un mezzo pesante contiene circa 500 litri di gasolio, ad un autotrasportatore fare il pieno costa 1.067 euro, 207 in più rispetto a un mese e mezzo fa e 250 in più con la fine dell’anno scorso. Quest’anno per rifornire un mezzo pesante il proprietario dovrebbe spendere 76.860 euro, quasi 17.500 euro in più del 2025.

Le difficoltà del settore vengono da lontano. Negli ultimi 10 anni, lo stock complessivo delle imprese di autotrasporto in Italia è diminuito di 19.241 unità: nel 2015 erano 86.590, nel 2025 sono scese a 67.349 (-22,2%). A livello regionale le situazioni più critiche sono in Valle d’Aosta con una contrazione del 34,1% (-29), nelle Marche del 33,4% (-1.062), nel Lazio del 32,5% (-2.238), in Friuli Venezia Giulia del 30,5% (-449) e in Sardegna del 30,2% (-722); l’unica regione con un saldo positivo è il Trentino-Alto Adige con +12,1% (+165). Soprattutto nel Nord, inoltre, si è fatta sentire la concorrenza dei vettori stranieri, in particolare quelli provenienti dai paesi dell’Europa dell’Est.

La provincia con il maggior numero di imprese del settore dell’autotrasporto è Napoli, con 3.984 attività. Seguono Milano con 3.102, Roma con 2.854, Torino con 2.153 e Salerno con 1.724. Queste cinque realtà fanno da sola oltre il 20% del totale nazionale. Imperia è stata la realtà provinciale che tra il 2015 e il 2025 ha subito la contrazione più pesante (-40,2%, -90). Seguono Roma con -39,4% (-1.854) e Ancona con -39,3% (-354). Le province che nell’ultimo decennio hanno subito un incremento sono state Caserta con +5,2% (+56), Palermo con +12,9% (+123) e Bolzano con il +35,7% (+213).

Perché il caro-gasolio mette in ginocchio l’autotrasporto. Per chi osserva il mondo della logistica dall’esterno, l’aumento del prezzo del carburante alla pompa sembra un fastidio gestibile: un costo che si “ribalta” semplicemente sul cliente finale. Ma per un’impresa di autotrasporto, la realtà è radicalmente diversa. Non è solo una questione di rincari, è una crisi di sostenibilità finanziaria. In un’azienda di trasporto media, il gasolio rappresenta circa il 30 per cento dei costi operativi totali. Insieme al costo del personale, è la voce di spesa più pesante. Quando il prezzo del gasolio subisce impennate repentine, questo equilibrio si spezza istantaneamente. A differenza di altri settori produttivi, l’autotrasportatore opera spesso con contratti a lungo termine o tariffe fisse negoziate mesi prima. Se il carburante aumenta del 24 per cento come è successo dall’inizio del conflitto nel Golfo, questo costo extra viene assorbito interamente dal trasportatore.

Diesel: il rincaro boom del prezzo alla pompa. Il prezzo del diesel alla pompa in modalità self oggi è mediamente pari a 2,135 euro al litro. Nonostante il taglio delle accise deciso dal governo Meloni e prorogato fino al prossimo inizio di maggio, rispetto all’inizio della guerra nel Golfo l’incremento di prezzo è stato del 24 per cento (+0,415 euro al litro). Ma se il confronto lo facciamo con il 31 dicembre scorso, il rincaro è stato addirittura del 30,6 per cento (+0,50 euro al litro). Considerato che un serbatoio di un mezzo pesante contiene circa 500 litri di gasolio, oggi ad un autotrasportatore fare il pieno al proprio Tir costa 1.067 euro, 207 euro in più rispetto ad un mese e mezzo fa e 250 euro in più se la comparazione viene eseguita con la fine dell’anno scorso (vedi Tab. 1). Ipotizzando che il prezzo del diesel odierno rappresenti il dato medio del 2026, quest’anno per rifornire un mezzo pesante il proprietario dovrebbe spendere 76.860 euro, praticamente quasi 17.500 euro in più di quanto ha speso nel 2025.

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