Trentino Alto Adige non brilla per retribuzioni. Ecco quanto si lavora

La Cgia di Mestre in un report conferma: “Al Nord si lavora in media 255 giorni all’anno, al Sud appena 228”. Gli operai e gli impiegati con il maggior numero medio di giornate lavorate durante il 2023 sono stati quelli occupati nella provincia di Lecco (264,9 giorni). Seguono i dipendenti privati di Biella (264,3), Vicenza (263,5), Lodi, (263,3), Padova (263,1), Monza-Brianza (263), Treviso (262,7) e Bergamo (262,6). Le province, infine, dove i lavoratori sono stati “meno” in ufficio o in fabbrica durante il 2023 sono quelli di Foggia (213,5 giorni), Trapani (213,3), Rimini (212,5)

NordEst – Quarantesimi per retribuzioni lorde annue, trentunesimi per salari giornalieri. Sono queste le posizioni del Trentino nella speciale classifica di tutte province italiane per quanto riguarda le retribuzioni medie delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti. Lo certifica il rapporto della Cgia di Mestre che ha elaborato i dati Inps del 2023 in Italia. “Non ci sono purtroppo molte novità rispetto al recente passato – commentano in una nota i segretari generali di Cgil Cisl Uil del Trentino Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Largher – con 22.435 euro medi annui e 94,8 euro medi giornalieri il Trentino non è solo sotto la media nazionale, ma è molto lontano dai risultati delle migliori regioni in Italia. Tra queste svetta l’Alto Adige dove le retribuzioni medie giornaliere sono seconde solo a quelle di Milano e con 110,2 euro al giorno sono più alte di quelle trentine di ben il 16,4% pur con un numero simile di giornate lavorate”.

I sindacati confederali – si legge ancora nella nota – confidano che su questo tema si possa raggiungere un’intesa con Provincia e datori di lavoro per condividere interventi e politiche mirate ad aumentare i redditi da lavoro e con esse il potere d’acquisto delle famiglie. Negli scorsi mesi la giunta provinciale ha avanzato una prima bozza di accordo che è ora al vaglio delle parti sociali. “La settimana prossima – confermano i sindacalisti – riprenderà il confronto tecnico con le strutture della provincia che in queste settimane è stato sospeso per alcuni appuntamenti congressuali delle organizzazioni sindacali. Porteremo le nostre proposte per rafforzare la contrattazione collettiva e qualificare i posti di lavoro creati dalla nostra economia. Siamo convinti che le nostre proposte possano essere utili ad affrontare l’emergenza salariale che riduce le potenzialità attrattive e di crescita del nostro territorio”.

I giorni lavorativi

Gli occupati del Nord ogni 12 mesi timbrano il cartellino 27 giorni in più rispetto ai colleghi del Sud. E come si spiega questa differenza? Non certo perché al Nord impiegati e operai siano degli instancabili eroi, mentre al Sud ci sia una diffusa presenza di “scansafatiche” che evitano uffici e fabbriche. Assolutamente no, la chiave di lettura non può essere fondata su questi luoghi comuni. Secondo l’analisi condotta dall’Ufficio studi della CGIA, invece, al Sud si lavora meno per almeno due ragioni strettamente correlate. La prima. E’ dovuta a un’economia sommersa molto diffusa che nelle regioni meridionali ha una dimensione non riscontrabile nel resto del Paese che, statisticamente, non consente di conteggiare le ore lavorate irregolarmente. La seconda. E’ imputabile a un mercato del lavoro che nel Mezzogiorno è caratterizzato da tanta precarietà, da una diffusa presenza di part time involontario, soprattutto nei servizi, da tanti stagionali occupati nel settore ricettivo e dell’agricoltura che abbassano di molto la media delle ore lavorate.

Stacanovisti a Lecco, Biella e Vicenza

Dove si lavora di più, retribuzioni più alte

Ovviamente, nelle aree geografiche del Paese dove le ore lavorate sono più elevate, anche la produttività è maggiore e conseguentemente gli stipendi e i salari sono più pesanti. Se, come riporta la CGIA, al Nord la retribuzione media giornaliera nel 2023 era di 104 euro lordi, al Sud si è fermata a 77 euro (pari a un differenziale del 35 per cento). Per quanto concerne la produttività, invece, al Nord era superiore del 34 per cento rispetto a quella presente nel Sud. Va segnalato che le differenze salariali presenti in Italia nel settore privato sono un problema che ci trasciniamo almeno dagli inizi del secolo scorso. Purtroppo, in questi ultimi decenni il gap è sicuramente aumentato, perché le multinazionali, le utilities, le imprese medio-grandi, le società finanziarie/assicurative/bancarie che – tendenzialmente riconoscono ai propri dipendenti stipendi molto più elevati della media – sono ubicate prevalentemente nelle aree metropolitane del Nord. Non solo. Va evidenziato che queste realtà dispongono di una quota di personale con qualifiche apicali sul totale occupati molto alta (manager, dirigenti, quadri, tecnici, etc.), addetti che per contratto vanno corrisposti stipendi importanti.

Il report integrale Cgia