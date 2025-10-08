Cercano di infiltrarsi negli appalti delle Olimpiadi 2026, tre arresti

Con le minacce avevano già acquisito locali pubblici ampezzani. Sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, vicini agli ultrà della Lazio ‘Gli irriducibili’

NordEst – Avevano già acquisito la gestione diretta e indiretta di alcuni locali pubblici ampezzani e stavano tentando di infiltrarsi negli appalti pubblici per le Olimpiadi invernali i tre appartenenti ad un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga, arrestati dai carabinieri su disposizione della Procura di Venezia su richiesta della Dda. I provvedimenti sono stati eseguiti a Cortina d’Ampezzo e a Roma, dai carabinieri di Cortina d’Ampezzo, Belluno e Roma.

Sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Contestualmente, sono state fatte perquisizioni nei confronti di altre 4 persone. “Questa è Cortina, qui comandiamo noi”. Così i fratelli romani Leopoldo e Alvise Cobianchi, raggiunti da misura cautelare nell’ambito di una indagine della Procura di Belluno, minacciavano il gestore di un lovale di Cortina d’Ampezzo per imporre “cocaina, i deejay e le serate”. In base a quanto emerge dall’ordinanza del gip Venezia i due facevano parte del gruppo ultras della Lazio degli ‘Irriducibili’. I due sono accusati, tra gli altri reati, di estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso e puntavano ad infiltrarsi negli appalti relativi ai Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina.