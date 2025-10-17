Cerca un cervo ferito nel bosco, anziano muore nel Bellunese

L’incidente a Selva di Cadore, il corpo recuperato venerdì mattina

Belluno – E’ stato ritrovato senza vita nella serata di giovedì, un uomo di 86 anni, di Selva di Cadore (Belluno), la cui scomparsa era stata segnalata da un amico che lo aveva atteso invano. L’anziano si era inoltrato tra la vegetazione del bosco della frazione di Landria, per cercare un cervo ferito. L’amico, che lo aveva atteso un paio di ore, non vedendolo rientrare verso le 18.30 aveva lanciato l’allarme. Sul posto si sono radunate le squadre del Soccorso alpino di Alleghe-Val Fiorentina e i soccorritori della Val Pettorina assieme ai Vigili del fuoco, mentre si preparavano ad uscire le unità cinofile e altro personale.

Passate le 20, una squadra ha rinvenuto il corpo senza vita dell’anziano 500 metri sotto la traccia del sentiero. L’uomo era ruzzolato scendendo su un prato molto ripido. D’accordo tra i vari enti, la salma è stata vegliata nella ore notturne dai Vigili del fuoco. All’alba una squadra del Soccorso alpino di Alleghe-Val Fiorentina ha poi provveduto alle operazioni di recupero, in supporto all’elicottero dell’Air service center, convenzionato con la Delegazione Dolomiti Bellunesi, che alle 7.00 circa ha portato il corpo a valle, alla cella mortuaria di Selva di Cadore.

