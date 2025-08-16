Centrale di spaccio in casa, arrestato 20enne a Bressanone

Operazione dei carabinieri, sequestrati 130 grammi di cocaina

Bressanone – I carabinieri della stazione di Bressanone hanno scoperto nella frazione Millan, a casa di un 20enne, una vera e propria centrale per lo spaccio di droga. Controllando l’abitazione, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 130 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello per la suddivisione della sostanza stupefacente. Il giovane, di Bressanone, era già noto alle forze dell’ordine per vari reati. Dopo l’arresto è stato condannato per direttissima dal Tribunale di Bolzano alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione e alla multa di 14mila euro.