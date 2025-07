Censis, UniTrento al top dei medi atenei statali. Da predazzo, la prima laureata del corso da remoto

Bolzano al primo posto della classifica dei piccoli non statali. Nell’edizione 2025 della Classifica Censis delle Università italiane Ca’ Foscari (Venezia) si distingue invece come migliore d’Italia per i corsi di laurea triennale in ingegneria industriale e dell’informazione e nel gruppo letterario-umanistico. La trentina Dominique Capovilla, fiemmese, ha seguito invece l’intero percorso in Gestione aziendale collegata in streaming da Predazzo, fino alla laurea

PIAZZA FIERA – TRENTO – UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO 9 MAGGIO 2025 – CERIMONIA DI LAUREA

NordEst – Trento si conferma al vertice della classifica del Censis sui medi atenei statali, quelli tra 10 e 20mila iscritti. L’Università di Trento, con il punteggio di 93,7 mantiene la prima posizione, seguita come lo scorso anno dall’Università di Udine, che condivide il secondo posto con l’Università Politecnica delle Marche con il punteggio di 92,2, avendo quest’ultima guadagnato due posizioni.

In terza si colloca l’Università di Siena (89,7), che avanza anch’essa di due posizioni. Retrocede al quarto posto l’Università di Sassari (88,8, -1 posizione). Tra i piccoli (fino a 5.000 iscritti) e non statali la Libera Università di Bolzano mantiene la prima posizione (con un punteggio di 95,2), seguita in seconda posizione dall’Università di Roma Europea (87,0) e, in terza, dall’Università Campus Biomedico di Roma (86,8). Il nuovo ranking annuale degli atenei statali e non statali, precisa una nota, è stato stilato in base a strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio, livello di internazionalizzazione, comunicazione e occupabilità.

Tutte le quattro aree disciplinari di Ca’ Foscari rappresentate sul podio della nuova edizione della Classifica Censis delle Università italiane: per il 2025, l’Ateneo si distingue come migliore d’Italia per i corsi di laurea triennale in ingegneria industriale e dell’informazione e nel gruppo letterario-umanistico. Raggiungono il secondo posto le lauree triennali di indirizzo economico e le magistrali linguistiche, seguite dalle magistrali economiche in terza posizione.

L’articolata analisi del sistema universitario italiano curata dal Centro Studi Investimenti Sociali ha riconfermato inoltre i risultati ottenuti da Ca’ Foscari negli scorsi anni all’interno della classifica generale: l’Ateneo si posiziona al 6° posto tra gli Atenei statali di dimensioni medie, ovvero le istituzioni pubbliche che contano da 10.000 a 20.000 iscritti e iscritte. Più nel dettaglio, Ca’ Foscari è il 2° Ateneo di medie dimensioni per internazionalizzazione e il 3° per le sue attività di comunicazione e i servizi digitali.