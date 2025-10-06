Dal 6 ottobre 2025, inizia il censimento della popolazione e delle abitazioni

Il censimento 2025 interessa complessivamente 2.533 Comuni italiani e circa 1,5 milioni di famiglie e individui. L’elenco dei comuni che partecipano al Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni 2025 è disponibile sul sito di Istat

NordEst – Prende il via il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni condotto dall’Istat. Un campione di famiglie ed individui – solo nei Comuni coinvolti – riceverà una lettera con le istruzioni utili per partecipare. Grazie alle informazioni raccolte, Istat potrà fornire dati aggiornati su: istruzione, occupazione, abitazioni e trasporti. Rispondere al questionario – precisa Istat – è un obbligo di legge, ma soprattutto un gesto utile a tutta la comunità. Il periodo di riferimento andrà dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025.

Cos’è il Censimento?

È un’indagine che l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) compie annualmente per conoscere le caratteristiche demografiche e sociali del Paese.

Non si tratta più di un censimento universale ma di un’indagine campionaria, che coinvolge le famiglie e gli individui estratti per realizzare un quadro statistico completo e tempestivo dell’intera popolazione italiana.

Fasi e partecipazione

Fase online (dal 6 ottobre al 9 dicembre): Le famiglie selezionate ricevono una lettera dall’ISTAT con le credenziali per compilare il questionario online. È obbligatorio rispondere in modo veritiero.

Perché è importante partecipare