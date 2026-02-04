Sul posto il Servizio Gestione strade con i Servizi Prevenzione rischi e Bacini montani, oltre ai Vigili del fuoco

Nella mattinata di martedì 4 febbraio 2026, si è verificato un cedimento del fondo stradale lungo la SS47 della Valsugana, in località San Cristoforo, in corrispondenza dell’attraversamento del Fos dei Gamberi

Trento – Per motivi di sicurezza e per permettere l’esecuzione dei lavori di sistemazione provvisoria, la statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra lo svincolo di Levico – al km 111 circa – e lo svincolo di Pergine Est, al km 118 circa. Il traffico veicolare viene deviato sulla SP1 del Lago di Caldonazzo. Sul posto sono intervenuti il Servizio Gestione strade con i colleghi dei Servizi Prevenzione rischi e Bacini montani, oltre al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento e ai Vigili del fuoco volontari di Pergine. Le squadre sono impegnate nelle operazioni di deviazione del Fos dei Gamberi verso un altro corso d’acqua, mediante l’utilizzo di idrovore e motopompe, al fine di consentire la realizzazione dei lavori in sicurezza.

La previsione è che gli interventi di ripristino proseguano fino al tardo pomeriggio di venerdì 6 febbraio. La riapertura della SS47 potrà avvenire solo al termine delle verifiche tecniche necessarie a garantire la sicurezza della circolazione. Si raccomanda agli utenti della strada la massima prudenza, di attenersi alla segnaletica presente, di utilizzare pneumatici invernali e di avere catene da neve a bordo.

Nevicate fino a giovedì con quote variabili

Come comunica Meteotrentino il territorio trentino è interessato dalla mattinata di mercoledì da precipitazioni che si faranno via via più diffuse e moderatamente intense dal pomeriggio e nella prossima notte. La quota neve, attesa mediamente oltre gli 800-1.000 metri e localmente sotto specie durante le fasi più intense e nelle valli meno ventilate, è prevista in aumento a 1.400 metri giovedì mattina.

Entro le ore centrali di domani, giovedì 5 febbraio, sono attesi in media 10-30 centimetri di neve oltre i 1.200 metri, con le quantità maggiori alle quote più alte e sui settori orientali, mentre quantitativi inferiori sono attesi alle quote più basse. Sempre nella giornata di domani le precipitazioni sono date in temporaneo esaurimento a cominciare da ovest, ma venerdì sono probabili ulteriori precipitazioni deboli o moderate e nevose oltre i 1.300 metri circa.