Uccide la compagna a coltellate: arrestato

L’autore, Douglas Reis Pedroso, 41 anni, è già stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Peschiera. La vittima, la 33enne Jessica Custodia de Lima Stapazzollo, e il suo assassino sono entrambi brasiliani.

NordEst – Nuova tragedia a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Reis Pedroso, di origine brasiliana, ha aggredito Jessica Stapazzolo la compagna, in casa uccidendola con colpi di coltello. L’uomo è già stato arrestato dai Carabinieri che stanno procedendo con i rilievi. La donna, circa un anno e mezzo fa, sarebbe andata a vivere nell’appartamento che Pedroso aveva comprato in precedenza. Da quanto si è appreso la donna in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia. E proprio a causa del clima familiare violento alla donna – su richiesta del padre – era stato tolto l’affidamento della figlia avuta da una precedente relazione.

L’allarme lanciato dagli amici

L’allarme è stato lanciato da alcuni amici della vittima che non la sentivano più da sabato e si sono preoccupati perché la donna non rispondeva alle chiamate ed ai messaggi. Questa mattina è stato scoperto il corpo senza vita nella casa di Castelnuovo del Garda, colpito da numerose coltellate. Gli investigatori del Ris dei Carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti e sarà il medico legale a stabilire data e ora del decesso. Risulta che al momento della scoperta del cadavere in casa non c’era il compagno che è poi è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri.

Le indagini: l’uomo e il divieto di avvicinamento

Dal 23 aprile Reis Pedroso era sottoposto a divieto di avvicinamento alla compagna e ai luoghi da lei frequentati, con l’obbligo di mantenersi a 500 metri di distanza e con l’applicazione del braccialetto elettronico. Gli era inoltre vietato contattarla con qualsiasi mezzo e risiedere nel Comune di Ponti sul Mincio, dove la donna era domiciliata.

Lo ha reso noto oggi la Procura di Verona, precisando che il dispositivo era stato installato il 19 maggio, come comunicato da Fastweb Spa, mentre a Jessica era stato consegnato l’apposito ricevitore e spiegato il funzionamento del sistema di controllo. Al momento del fermo, tuttavia, Reis Pedroso non aveva più il braccialetto elettronico. I Carabinieri lo stanno ancora cercando, mentre l’apparato ricevuto dalla vittima è stato ritrovato nascosto nel garage dell’abitazione della madre, a Ponti sul Mincio.