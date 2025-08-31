Castel Condino ricorda la battaglia del Monte Melino

Grande partecipazione domenica a Castel Condino per la cerimonia di commemorazione della battaglia di Monte Melino, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione nazionale Fante

Castel Condino (Trento) – Molte le presenze istituzionali, dal sindaco Bagozzi al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, presenti anche il presidente della Comunità, Butterini e molti fra sindaci e parlamentari. La giornata si è aperta con l’alzabandiera presso il Municipio, seguita dall’ammassamento delle rappresentanze e dalla sfilata accompagnata dalla Fanfara dei bersaglieri di Orzinuovi fino alla stele dei Lupi di Toscana. Lì si è svolta la Santa Messa, animata dal Coro A.N.A. “Re di Castello”, con il picchetto armato del 78° Reparto Lupi di Toscana. Al termine della funzione religiosa si sono tenuti i saluti istituzionali delle autorità,. “Giusto ricordare come il Trentino, terra di confine – ha detto il presidente Fugatti – abbia sofferto, sapendo però coltivare la vocazione alla pace e alla convivenza. E’ questo il senso dell’aver proclamato il 14 ottobre giorno dedicato alle vittime di ogni fronte della guerra. Il nostro compito, oggi, è trasformare quel sacrificio in responsabilità”.

Un ricco programma di eventi ha accompagnato, in questi mesi, le celebrazioni promosse dal Comune di Castel Condino e dall’Associazione nazionale Fante per mantenere viva la memoria della Prima Guerra Mondiale e dei suoi profondi effetti sul nostro territorio. Lo scorso 12 giugno si è infatti tenuta una conferenza stampa al Museo della Grande Guerra di Bersone, mentre ieri 30 agosto, a Borgo Chiese c’è stata la conferenza pubblica “Quale Giustizia Internazionale nel Nuovo Ordine Mondiale”.

Domenica il momento solenne con la commemorazione del mattino e, a seguire, l’assegnazione dei riconoscimenti e il concerto della Fanfara dei bersaglieri di Orzinuovi. Il programma delle iniziative proseguirà il 30 settembre a Storo, con uno spettacolo teatrale rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo del Chiese.

